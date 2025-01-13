來哪裡最方便？有哪些值得推薦的飯店？這篇推薦以交通方便、靠近景點、價格實惠等方向整理3間評價很棒的高雄飯店給大家參考，降低訂房時踩雷的機率，適合喜歡飯店乾淨舒適、價格平實、交通方便的朋友。

水京棧國際酒店

高雄漢神巨蛋附近的「」是多位藝人指定入住的五星級飯店，外觀時尚相當搶眼，飯店裡不管是造型獨特的水族缸式泳池，還是頂樓放映著500吋巨大螢幕的高空酒吧都很讓人印象深刻，在Google有3,000則評價高達4.5分很厲害，是個適合愛侶、閨蜜朋友一起入住的。

⭕️圖文介紹：【高雄住宿】H2O水京棧國際酒店

JOHO HOTEL

評價：綜合評分9.3；地點評分9.0

交通：✅有停車場 ✅離六合夜市500公尺

參考價格：平日雙人房約 2,415元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜

房型：雙人房、四人房

親子：查詢時請輸入兒童人數與年齡

JOHO HOTEL是網路評價極好的高雄飯店，空間佈置沉穩不花俏，就連燈具及衛浴設備的質感也棒，房內準備免費的氣泡水、蜜桃果茶以及舊振南鳳梨酥。

14:00~21:00還有免費甜點吧，18:00更安排1小時的Happy Hour飲料免費暢飲，服務很親切到位，入住過程很滿意非常推薦。

✅詳細圖文：【高雄住宿】JOHO HOTEL 住宿心得

比歐緻居

比歐緻居的環境又新又乾淨，館內設有露台和公共休息區，在很多細節處非常用心，裝潢佈置很好，備品高質感、房間乾淨度也是沒話說。還免費提供下午茶宵夜，而且下午茶甜點種類多，美味程度不輸星級飯店非常推薦。

✅詳細圖文：【高雄住宿】比歐緻居(評價9.3)

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