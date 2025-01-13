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【新宿住宿推薦】東京3家新宿站、歌舞伎町週邊飯店訂房攻略

2025年菜外帶
2025-01-13 18:32:00 文字：marktrip
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marktrip

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常有粉絲問東京住在新宿好不好？新宿住哪裡比較好？有哪些值得推薦？

新宿是東京重要交通樞紐，地鐵站周邊都有許多很棒的飯店，百貨商店街超級熱鬧，這裡提供3間在東京新宿評價很好的飯店，如果還在考慮新宿要住哪？照著訂就對啦！

MIMARU東京新宿西

【新宿住宿推薦】東京3家新宿站、歌舞伎町週邊飯店訂房攻略

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分8.5
  • 交通：JR新宿站走路約5~10分鐘
  • 參考價格：四人家庭公寓約13,400元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

(MIMARU TOKYO SHINJUKU WEST)是現在很流行的，比起傳統的日本商務飯店，MIMARU這樣的公寓酒店有客廳、廚房，除了可以在房間簡單料理降低餐廳用餐群聚風險，整體住宿空間也更大，相當適合來東京自由行的親子、家庭或團體旅遊的朋友。

✓圖文：MIMARU東京公寓酒店(評價9.0)

新宿東區東急STAY酒店

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.6
  • 交通：副都心、大江戶線東新宿站走路2分鐘
  • 參考價格：雙人房約4,400元起
  • 查詢空房：｜

是東急在新宿的新飯店，位置在地鐵東新宿站前面，旁邊各種吃喝購物方便，周圍安靜安全。房間新穎乾淨，空間也算寬敞，電視可以看Netflix，房內還設有洗衣機、電磁爐可以使用，對於東京自由行在新宿來說是很便利的住宿地點。

✓圖文：【新宿住宿】新宿東區東急STAY酒店(評價8.9)

高田馬場相鐵飯店(新飯店)

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.5
  • 交通：JR高田馬場站走路兩分鐘
  • 參考價格：雙人房約2,700元起
  • 查詢空房：｜

是一家評價相當好的新宿住宿，旁邊就是高田馬場站，搭JR山手線兩站就到新宿站，不遠的距離換來安靜舒服且便宜的房價我覺得根本超值。房間舒服備品齊全，而且服務人員態度很親切，附近生活機能很好，像是便利商店、藥妝店、唐吉軻德⋯等應有盡有，很值得推薦。

✓圖文：高田馬場相鐵GRAND FRESA飯店(評價9.1)

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