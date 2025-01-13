玩高雄不知道住哪裡？怕踩雷？這篇高雄住宿攻略經過精挑細選，有些是開幕不久的高雄新飯店、高雄網美飯店擁有設備新穎，裝潢美拍的優勢，在網路獲得很高評價；也有服務到位住過都說讚，通通幫大家點名出來。不曉得怎麼選的話可以直接收藏文章，都已經幫妳進行掃雷，選出高雄現在最夯最優質的旅店，放心入住就對惹！

JÒHŌ HOTEL

評價：綜合評分9.3；地點評分9.0

交通：有停車場 離六合夜市500公尺

參考價格：平日雙人房約 2,415元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

2020年新開幕的高雄飯店，網路評價超好！空間佈置沉穩不花俏，就連燈具及衛浴設備的質感也棒，房內準備有免費的氣泡水、蜜桃果茶以及舊振南鳳梨酥。14:00~21:00還有免費甜點吧，18:00更安排1小時的Happy Hour飲料免費暢飲，服務很親切到位，入住過程很滿意非常推薦。

JÒHŌ HOTEL

地址：高雄市新興區中山一路306號

電話：07-235 5188

官網：www.johohotel.com

比歐緻居

評價：綜合評分9.1；地點評分9.3

交通：有停車場 捷運中央公園3號出口3分鐘

參考價格：平日雙人房約2,300元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

比歐緻居是一家非常精緻的高雄住宿，空間房型處處用心，而且地點在捷運中央公園3號出口，交通也非常方便。更厲害的是頂樓餐廳由米其林摘星行政主廚主理，提供創意料理，晚上點燈氣氛超好。另外飯店附設下午茶吧、宵夜吧，西式早餐是他們的招牌，油封鴨肉很好吃唷～

比歐緻居

地址：高雄市新興區中山一路14-26號

電話：07-281 7900

官網：briohotel.com

帕可麗酒店

評價：綜合評分8.9；地點評分9.4

交通：有停車場 捷運巨蛋站2號出口走路三分鐘

參考價格：平日雙人房約3,600元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

帕可麗酒店在高雄左營最精華的地點，交通緊臨高雄捷運巨蛋站，包含明誠公園、漢神巨蛋百貨，還有一大堆高雄美食餐廳都在旁邊。從外觀、大廳到客房都非常有質感，房間寬敞舒適乾淨，而且隔音也不錯整晚都沒聽到其他聲音，早餐選擇雖然不多，但還是挺不錯吃的。

帕可麗酒店

地址：高雄市鼓山區文信路192號

電話：07-962 8800

官網：pkl.theleeshotel.com

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