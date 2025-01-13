帶孩子到高雄可以住哪裡呢？有哪些評價好的高雄親子飯店呢？我想這是有小朋友的拔拔麻麻規劃高雄親子旅遊時會想知道的事，這篇「高雄親子住宿＆飯店飯店筆記」就來幫大家整理共3家高雄適合帶孩子入住的飯店，而我自己挑選的重點：交通方便附近有景點、要有足夠的遊戲空間、最好有親子房的佈置，這樣住起來才會更開心嘛！來簡單分享～

鈞怡大飯店

鈞怡大飯店是開幕不久的四星級高雄親子飯店，兒童遊戲區有專人管理，球池電動車和家家酒是孩子的最愛，還有很貼心的下午茶。交通地點靠近駁二特區，有很多景點可以逛，推薦入住河景房可以俯瞰白天夜晚愛河風光，也可以考慮去搭貢多拉船、愛之船遊河。

宮賞藝術大飯店

宮賞藝術大飯店離高雄捷運美麗島站走路約七分鐘，一路平坦推嬰兒車也沒問題，晚上走路就可以到六合夜市。飯店設施雖說有點老舊，但是房間空間很大是優點，且還設有親子遊樂區及兒童主題房，下午還有免費點心和飲料可以補充體力，整體還是高雄蠻不錯的親子飯店。

義大皇家酒店

義大皇家酒店評價兩極，最大的問題是比較老舊，但因為飯店旁邊就是義大世界主題樂園、購物outlet，有提供免費接駁車接送，還有很多適合親子住宿的設施不少，像是兒童俱樂部、兒童遊戲室、戶外戲水池⋯都可以免費使用，也有繽紛可愛的親子房型。我自己住過是覺得沒那麼差，而且小朋友們玩得蠻開心。

✅圖文：義大皇家酒店＆義大遊樂世界

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿