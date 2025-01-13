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精選3家高雄親子住宿，媽咪們快收藏！

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2025-01-13 18:41:00 文字：marktrip
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marktrip

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帶孩子到高雄可以住哪裡呢？有哪些評價好的高雄親子飯店呢？我想這是有小朋友的拔拔麻麻規劃高雄親子旅遊時會想知道的事，這篇「高雄親子住宿＆飯店飯店筆記」就來幫大家整理共3家高雄適合帶孩子入住的飯店，而我自己挑選的重點：交通方便附近有景點、要有足夠的遊戲空間、最好有親子房的佈置，這樣住起來才會更開心嘛！來簡單分享～

鈞怡大飯店

精選3家高雄親子住宿，媽咪們快收藏！

精選3家高雄親子住宿，媽咪們快收藏！

  • 評價：綜合評分8.7；地點評分8.9
  • 交通：有停車場
  • 參考價格：家庭房$2,189元起
  • 查詢空房：｜Booking

鈞怡大飯店是開幕不久的四星級高雄親子飯店，兒童遊戲區有專人管理，球池電動車和家家酒是孩子的最愛，還有很貼心的下午茶。交通地點靠近駁二特區，有很多景點可以逛，推薦入住河景房可以俯瞰白天夜晚愛河風光，也可以考慮去搭貢多拉船、愛之船遊河。

宮賞藝術大飯店

精選3家高雄親子住宿，媽咪們快收藏！

精選3家高雄親子住宿，媽咪們快收藏！

  • 評價：綜合評分8.5；地點評分8.6
  • 交通：有停車場
  • 參考價格：家庭房$2,750元起
  • 查詢空房：｜Booking

宮賞藝術大飯店離高雄捷運美麗島站走路約七分鐘，一路平坦推嬰兒車也沒問題，晚上走路就可以到六合夜市。飯店設施雖說有點老舊，但是房間空間很大是優點，且還設有親子遊樂區及兒童主題房，下午還有免費點心和飲料可以補充體力，整體還是高雄蠻不錯的親子飯店。

義大皇家酒店

精選3家高雄親子住宿，媽咪們快收藏！

精選3家高雄親子住宿，媽咪們快收藏！

  • 評價：綜合評分8.5；地點評分8.6
  • 交通：有停車場
  • 參考價格：家庭房$4,730元起
  • 查詢空房：｜Booking

義大皇家酒店評價兩極，最大的問題是比較老舊，但因為飯店旁邊就是義大世界主題樂園、購物outlet，有提供免費接駁車接送，還有很多適合親子住宿的設施不少，像是兒童俱樂部、兒童遊戲室、戶外戲水池⋯都可以免費使用，也有繽紛可愛的親子房型。我自己住過是覺得沒那麼差，而且小朋友們玩得蠻開心。

✅圖文：義大皇家酒店＆義大遊樂世界

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