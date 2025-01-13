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高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

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2025-01-13 18:49:00 文字：marktrip
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marktrip

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全新改裝完成的高雄火車站變了很漂亮，是很多人來高雄旅遊的起點，交通方便當然沒話說，可以利用捷運快速串聯許多高雄景點，這篇來分享精選的3家高雄車站住宿，都是相當便宜實惠且方便的高雄飯店唷！想輕鬆玩高雄的朋友快收藏吧

高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

頭等艙飯店－高雄站前館

高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

頭等艙飯店-高雄站前館

人氣點評：評鑑數4610；整體評價9.1；地點評價9.4
價位參考：雙人房淡季NT$1,398元起
親子住宿：1位未滿7歲兒童可免費同住
★查空房：、Booking訂房

推薦原因：地點位置很棒，離高雄火車站走路5分鐘，走路10分鐘到六合夜市，飯店新穎價格實惠，洗衣機跟烘衣機是免費使用，早餐也算滿豐富的，缺點是沒有足夠的特約停車位，建議提早預約或者適合搭火車來高雄的朋友。

康橋大飯店－高雄火車站站前館

高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

康橋大飯店 – 高雄火車站站前館

人氣點評：評鑑數7424；整體評價9.2；地點評價9.6
價位參考：雙人房淡季NT$1,581元起
親子住宿：1位未滿4歲兒童可免費同住
★查空房：、Booking訂房

✅停車場(免費)

推薦原因：康橋大飯店在各大訂房網都是高雄評價超好的住宿飯店，網路評鑑超過7000則幾乎零負評！除了地點非常好，還有早餐宵夜，站前館就在高雄火車站附近，附近非常熱鬧，購物吃美食都超方便，也有附設停車場，把車子停好再搭捷運在高雄玩耍就好。

碧港良居商旅 – 高雄站前館

高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

高雄車站住宿推薦：幫你選好3家高雄車站便宜&高評價飯店

碧港良居商旅 – 站前館

人氣點評：評鑑數2551；整體評價8.7；地點評價8.7
價位參考：雙人房淡季NT$1,413元起
親子住宿：1位未滿3歲兒童可免費同住
★查空房：、Booking訂房

✅停車場(免費)

推薦原因：過個馬路就是高雄車站和捷運站，地點交通超便利的高雄住宿地點，還有提供免費腳踏車可以騎，適合沒開車的的朋。設備新穎採光佳、床舖舒適，早餐很豐盛又有點心吧可以休息吃點心，整體感覺很棒。

更多高雄飯店推薦
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►想找高雄捷運飯店請看：
►想找高雄車站住宿請看：5家高雄車站便宜飯店清單
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►想找高雄空中酒吧住宿請看：4家高雄附設空中酒吧飯店推薦
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