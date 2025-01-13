到高雄旅遊，人氣爆棚的駁二藝術特區絕對是不會也不能錯過的景點。這篇就來幫大家整理「高雄住宿－駁二特區人氣飯店清單」，住在這裡不只可以玩駁二，還能就近到西子灣、打狗英國領事館、或是搭船到旗津去走跳，超棒的呢！

城市商旅－高雄駁二特區

▲城市商旅 - 高雄駁二特區→ 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 952元起，2位未滿7歲兒童可免費同住

推薦原因：採用年輕工業風裝潢，搭上超美港景，重點是房價很便宜，1,000多元的高雄住宿旅店，就有美美的高雄港夜景和很棒的住宿地點，對面就是駁二特區，這麼高的CP值必須推薦給大家啦！

✓推薦你看：高雄城市商旅駁二館：散步看展、找美食通通都很方便

福容大飯店－高雄

▲福容大飯店 - 高雄→ 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$1,585元起

親子住宿：2位未滿7歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

推薦原因：離高雄捷運鹽埕埔站走路約7分鐘，交通便利附近美食很多，要去駁二藝術特區也是走路分分鐘的事情，雖然飯店有年紀了，但各項設備維護的不錯，房間寬敞乾淨，睡起來舒服，高樓景色好，還有游泳池及三溫暖可使用哦！

圏叉行旅 (OX Suites)

▲圏叉行旅→ 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 1,057元起，1位未滿3歲兒童可免費同住

推薦原因：地點距離捷運站步行 5 分鐘，附近很好逛也很容易找到美食。雖然是老屋翻新，但是環境非常乾淨舒適，房間大又舒服，從進去後就覺得很有溫馨感，不但有電梯，水還有特殊硬水處理，是一間值得推薦的好旅店！

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿