超喜歡入住「有高空酒吧的飯店」，這篇要來分享Top4頂樓有空中酒吧的高雄住宿飯店給大家，每間都相當有特色，晚上在飯店頂樓的空中酒吧喝杯小酒聽音樂，和愛人或朋友聊聊天，一起欣賞高雄天際線的璀璨夜景，這樣的情景想想都覺得浪漫。

高雄中央公園英迪格酒店 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park)

▲高雄中央公園英迪格酒店 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$3,270元起

✅停車場(免費)

每人低消

週一至週四 : TWD 350+10%

週五至週日 : TWD 450+10%

營業時間

週日至週四 : 6:00 pm - 0:00 am

週五至週六 : 6:00 pm - 2:00 am

推薦原因：高雄中央公園英迪格酒店就在中央公園對面，飯店頂樓是高雄很熱門空中酒吧！離捷運中央公園站只要走路2分鐘，到六合夜市也只有10分鐘路程，地點真的是很好。房間採光很好，佈置也很有特色。

城市商旅 - 高雄真愛館 (City Suites - Kaohsiung Chenai)

▲城市商旅 - 高雄真愛館 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$1,216元起，2位未滿6歲兒童可免費同住

SKY BAR價位：每位NT$299元可享點心吧吃到飽及飲品一杯

營業時間：因季節變化，日落時間不同，而有調整。

10月-3月：17:30~21~30

4月-11月：18:00~22:00 退餐時間為營業結束前30分鐘

推薦原因：飯店對面就是駁二藝術特區，從飯店就可以欣賞高雄港景觀，周圍也有停車場（需自費），離高雄捷運鹽埕埔站走路大約十分鐘。房間寬敞舒適，而8樓的Sky bar 空中酒吧，晚上氣氛還蠻好的。

住飯店 (Hotel Dua)

▲住飯店 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 2,932元起

✅停車場(免費)

夜吧低消：NT $ 350起+ 10％

營業時間：21:30~01:30（最後點餐00:30）

推薦原因：住飯店就在高雄美麗島捷運站出口，走路3分鐘就到了，網路有名的高雄美食蠻多都在這一區，非常熱鬧。飯店有提供免費停車場，整體裝潢同樣有精品設計飯店的感覺，房間舒適，而頂樓的空中酒吧更是讓CP值大增，姊下次會想住這裡看看。

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