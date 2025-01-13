訂哪裡？高人氣墾丁民宿、墾丁飯店有哪些？墾丁住宿推薦完成囉！

屏東墾丁是台灣國境之南度假勝地，享受碧海藍天的同時找一間舒適美型的墾丁飯店民宿對於旅途絕對大加分，這篇「墾丁住宿推薦攻略」推薦共3間墾丁飯店和墾丁民宿，要漂亮要有海景高CP值，會順道整理墾丁住宿地圖、參考房價、綜合評價與交通等重要資訊，安排墾丁旅遊快收藏！

日和灣居(2020年新飯店)

評價：綜合評分9.4；地點評分9.8

交通：有停車場 離南灣遊憩區 200 公尺

參考價格：平日雙人房約3,100元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

日和灣居是2020年超夯的墾丁新飯店民宿，評價無敵高，地點坐擁南灣最佳位置，別墅群外觀很美，內部裝潢也很漂亮，房間乾淨舒適，陽台有座椅可以看海，早餐都是現做的套餐真的很棒！小缺點是沒有電梯，如果住到2~3樓的客房就需要扛行李。

日和灣居

地址：屏東縣恆春鎮南灣路48號

電話：08-888 3663

官網：www.facebook.com

華泰瑞苑墾丁賓館

位於墾丁國家公園的華泰瑞苑 GLORIA MANOR是我個人心目中No.1的墾丁住宿，大尖山絕佳美景與濃厚人文氣息，搭配高品質客房和美食，還有華泰瑞苑沐餐廳的法式晚餐也很厲害，我們這次入住華泰瑞苑花園客房，真是讓人流連忘返的住宿體驗。

華泰瑞苑墾丁賓館

地址：屏東縣恆春鎮公園路101號

電話：08-886 3666

官網：www.gloriamanor.com

H會館

評價：綜合評分9.1；地點評分7.5

交通：有停車場 距離墾丁大街約30分鐘車程

參考價格：平日雙人房約3,000元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

H會館是很多朋友推薦情侶夫妻入住首選，雖然地點離墾丁還有點距離，但海景無敵，有絕美無邊際泳池，以及造型獨特的海景餐廳，兒童遊戲室很大適合親子入住，除了美麗的景色外，晚餐後還有happy hours紅白酒無限暢飲，和Live Band演出讓人整個放鬆。

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