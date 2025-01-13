墾丁住宿推薦哪裡呢？最美最夯的墾丁民宿推薦懶人包完成囉！墾丁是南臺灣度假勝地，從白砂灣、南灣、貓鼻頭、鵝鑾鼻⋯都有很棒的墾丁民宿可以選，看是要1,000多元上下的墾丁便宜民宿，或是價格稍貴但可以享受滿滿度假氛圍的墾丁精品民宿通通有。
墾丁亞曼達會館
價位：雙人房淡季NT$3,584元起
評價：Agoda評價8.8分；Booking評價8.5分
★查詢空房：｜Booking訂房
推薦原因：墾丁住宿這間亞曼達會館位於南灣海灘附近，走路約10分鐘，提供墾丁大街接送服務蠻貼心。內外滿滿摩洛哥風格裝潢，奢華又具有特色，營造出浪漫悠閒的度假氛圍，房間大又美！還可以免費借用中東服飾來拍照，完全就是網美們IG打卡首選。另外他們家的索維拉餐廳同樣充滿異國風情。
✔︎圖文：【墾丁美食】索維拉Essaouira餐廳：魔幻色彩、狂野調性摩洛哥餐廳
日和灣居
價位：雙人房NT$3,200元起
評價：Agoda評價9.1分；Booking評價9.1分
★查詢空房：｜Booking訂房
推薦原因：日和灣居是2020全新開幕的墾丁民宿，而且就在墾丁南灣海灘附近，離墾丁大街也不遠。內外裝潢新穎具有質感，而且窗外就有無敵海景超美，想找墾丁海景民宿的話日和灣居很可以推薦啊！
姊妹沙灘別墅 (Four Sisters Villa)
價位：雙人房淡季NT$4,156元起
評價：Agoda評價9.1分；Booking.com評價9.5分
★查詢空房：、Booking訂房
姊妹沙灘別墅的房間美到沒朋友，是網路評價超高的墾丁住宿，整體設計就像私人度假別墅，處處有巧思超質感路線。外面就是船帆石海灘，離墾丁大街不遠，提供接駁車服務，大廳還有自助式下午茶讓人免費享用大推薦～
更多台灣旅遊攻略
屏東：墾丁景點
離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿