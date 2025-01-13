墾丁親子飯店推薦清單完成囉！我自己帶孩子到墾丁旅遊時最喜歡入住有兒童遊戲設施、兒童游泳池戲水池、親子主題房的墾丁親子飯店，拔拔麻麻可以好好休息享受國境之南的海洋度假風情，小朋友也可以玩好玩滿不無聊。這篇就幫大家整理3家歡樂的，大家可以比較一下各家的房價地點和相關設施，挑選一間適合你們全家大小的親子住宿地點吧

H會館 (H Resort)

▲H會館 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$2,684元

親子住宿：1位未滿6歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

H會館是一間四星級飯店，離福安宮約10分鐘車程，最讓人稱道的是它的無邊際泳池，面對海景美翻。還有一間獨特UFO造型的海景餐廳，而飯店裡的兒童遊樂區的設施很好也很新，環境舒適安全，大人也可以玩投籃機或電動，最棒的是晚上有小點心飲料啤酒可免費享用。

墾丁怡灣渡假酒店 (Grand Bay Resort)

▲墾丁怡灣渡假酒店→ 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$2,474元起

✅停車場(免費)

墾丁怡灣渡假酒店有各種不同風格的兒童主題房，還有備消毒鍋、浴盆，親子友善的部分做得很好！裡面的兒童遊戲區有150坪以上，五層樓的彩虹溜滑梯、空中吊橋、怡樂園（積木、溜滑梯、攀岩等等）、怡樂園星際甩尾車（需另收費）、大人游泳池、兒童戲水池⋯在飯店裡全家就能玩得很開心。

夏都沙灘酒店

▲夏都沙灘酒店 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 2,674元起，1位未滿6歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

夏都沙灘酒店算是墾丁代表性的海洋度假村飯店，而且它地點很棒，離墾丁大街和南灣海灘走路只要5 分鐘，而且飯店內就有很多水上或陸上娛樂活動，還設有室外游泳池、兒童俱樂部、SPA和多間餐廳，餐點豐富多元。

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