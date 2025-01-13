墾丁便宜住宿攻略完成啦！想找墾丁平價住宿趕緊收藏～

很多人都說玩墾丁要過夜都貴鬆鬆，但如果仔細找其實還是有不少價格經濟實惠的墾丁民宿、墾丁青年旅館或背包客棧⋯每晚價格雙人房可以控制在800~1,500元左右，地點好的還能有海景，雖然只會有簡單早餐服務，但對於想要省錢出遊的朋友們來說相當合適。

The First 南灣

評價： 綜合評分9.7；地點評分9.8

交通：位於南灣區

參考價格：雙人房NT$ 660元起

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The First 南灣絕對是便宜好住的墾丁民宿無誤，網路評價無敵高。它地理位置超好，隔壁有超商，對面就是，可以玩各種。公共空間舒服，有吊床跟搖椅可以看海和星空，早餐配上海景真的超棒！

沐光旅店

評價： 綜合評分8.8；地點評分8.3

交通：位於恆春，離後壁湖很近

參考價格：雙人房NT$ 918元起

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沐光旅店是位於墾丁後壁湖的民宿，雖然地點比較偏，但附近是墾丁熱門的海產店集中地，像是阿興生魚片、阿利海產、邱家生魚片等都是排隊名店。房間很大，裝潢設計簡約舒服感覺很放鬆。小缺點是沒有電梯，攜帶大行李的話需要自己提。

太空艙精品會館

評價： 綜合評分8.9；地點評分9.5

交通：位於墾丁大街，距離海灘步行僅 3 分鐘

參考價格：雙人房NT$ 761元起

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這間太空艙精品會館是位於墾丁大街的住宿旅店，吃喝買東西超方便，還有免費泡麵真是太幸福了！隔音效果不錯，膠囊旅館床舖空間大，一床一電視真的很棒，房間還多提供洗手台供簡易清洗及小冰箱，也有獨立的夜燈和插座設計很貼心。

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