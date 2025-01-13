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【墾丁便宜住宿推薦】：3家小資首選優質旅店＆背包客棧

2025年菜外帶
2025-01-13 19:21:00 文字：marktrip
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marktrip

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墾丁便宜住宿攻略完成啦！想找墾丁平價住宿趕緊收藏～

很多人都說玩墾丁要過夜都貴鬆鬆，但如果仔細找其實還是有不少價格經濟實惠的墾丁民宿墾丁青年旅館或背包客棧⋯每晚價格雙人房可以控制在800~1,500元左右，地點好的還能有海景，雖然只會有簡單早餐服務，但對於想要省錢出遊的朋友們來說相當合適。

【墾丁便宜住宿推薦】：3家小資首選優質旅店＆背包客棧

The First 南灣

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  • 評價：綜合評分9.7；地點評分9.8
  • 交通：位於南灣區
  • 參考價格：雙人房NT$ 660元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

The First 南灣絕對是便宜好住的墾丁民宿無誤，網路評價無敵高。它地理位置超好，隔壁有超商，對面就是，可以玩各種。公共空間舒服，有吊床跟搖椅可以看海和星空，早餐配上海景真的超棒！

沐光旅店

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  • 評價：綜合評分8.8；地點評分8.3
  • 交通：位於恆春，離後壁湖很近
  • 參考價格：雙人房NT$  918元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

沐光旅店是位於墾丁後壁湖的民宿，雖然地點比較偏，但附近是墾丁熱門的海產店集中地，像是阿興生魚片、阿利海產邱家生魚片等都是排隊名店。房間很大，裝潢設計簡約舒服感覺很放鬆。小缺點是沒有電梯，攜帶大行李的話需要自己提。

太空艙精品會館

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  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.5
  • 交通：位於墾丁大街，距離海灘步行僅 3 分鐘
  • 參考價格：雙人房NT$  761元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間太空艙精品會館是位於墾丁大街的住宿旅店，吃喝買東西超方便，還有免費泡麵真是太幸福了！隔音效果不錯，膠囊旅館床舖空間大，一床一電視真的很棒，房間還多提供洗手台供簡易清洗及小冰箱，也有獨立的夜燈和插座設計很貼心。

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