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【墾丁海景住宿推薦】3家墾丁海景飯店民宿精選，開窗看海好解壓！

2025年菜外帶
2025-01-13 19:26:00 文字：marktrip
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marktrip

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美翻天的墾丁住宿＆墾丁民宿推薦清單完成啦！姊超愛來墾丁享受屬於我們國境之南的海景，挑間有絕美海景的、，再安排像浮潛、踏浪等水上活動，就是一個很美很棒的假期。

這篇「墾丁住宿筆記」就是要來推薦3間超棒的墾丁飯店和民宿，每間收錄的都有超美房型和無敵海景，再搭配之前整理的：35個墾丁景點、必吃美食推薦懶人包，很輕鬆就能來去墾丁享受碧海藍天啦～

H會館

墾丁住宿：H會館

H會館房型

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分7.6
  • 交通：有停車場 距離墾丁大街約30分鐘車程
  • 參考價格：平日雙人房約5,200元(含早餐)
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

H會館是很多朋友推薦情侶夫妻入住首選，雖然地點離墾丁還有點距離，但海景無敵，有絕美無邊際泳池，以及造型獨特的海景餐廳，兒童遊戲室很大適合親子入住，除了美麗的景色外，晚餐後還有happy hours紅白酒無限暢飲，和Live Band演出讓人整個放鬆。

日和灣居

墾丁住宿：日和灣居

日和灣居房型

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.7
  • 交通：有停車場 離南灣 200 公尺
  • 參考價格：平日雙人房約4,536元(含早餐)
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

日和灣居是2020年超夯的墾丁新飯店民宿，評價無敵高，地點坐擁南灣最佳位置，別墅群外觀很美，內部裝潢也很漂亮，房間乾淨舒適，陽台有座椅可以看海，早餐都是現做的套餐真的很棒！小缺點是沒有電梯，如果住到2~3樓的客房就需要扛行李。

✅住宿圖文：日和灣居：南灣零負評海灘民宿

海境渡假民宿

墾丁住宿：海境渡假民宿

海境渡假民宿

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分8.9
  • 交通：有停車場 距離墾丁 10 公里
  • 0至5歲兒童，不加床可免費與大人同住
  • 參考價格：平日雙人房約6,496元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

海境渡假民宿地點比較偏遠，離恆春鬧區有一段距離，但是民宿佔地非常大，外面還有綠油油草皮牧場，很適合帶孩子來奔跑親近自然。民宿有提供早餐和下午茶，房間乾淨舒適，還能邊泡澡邊欣賞海景與星空，是非常療癒的墾丁民宿。

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