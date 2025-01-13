這篇來整理幾間自己很喜歡，很有獨特風格的墾丁旅店，這幾間墾丁民宿雖然沒有直接面對大海，卻著重在空間的布置與設計感，每家墾丁民宿旅店都好美也充滿特色，記得收進妳的墾丁旅遊筆記中吧~

牡丹灣Villa (Mudanwan Villa)

▲牡丹灣Villa→ 、Booking訂房

Agoda評價8.6分

牡丹灣Villa的位置比較特別，它位於靠近太平洋的旭海溫泉區，其實離墾丁有點距離。會把它拉進來是因為很愛這裡的峇厘島風格，是很適合全家大小一起度假的地方，彷彿世外桃源！環境很不錯，有戶外溫泉池和景觀庭園、游泳池，還有24小時現煮咖啡、現打果汁，來度假的時候可以花很多時間舒服的在躺椅上放空。提供的餐點感覺也很用心，整體評價都很不錯。如果喜歡一個躲起來不想被干擾的假期，這裡很棒～

參考價位：12195元

地理位置：屏東的牡丹郷的旭海小漁村，距離墾丁約一小時車程。

亞曼達會館 (Amanda Hotel)

▲亞曼達會館→ 、Booking訂房

Agoda評價8.0分；Booking.com評價8.5分

墾丁這間亞曼達會館真的有點給他豪華，走的是獨特的摩洛哥風格，整個會館都營造出浪漫悠閒的度假氛圍，各方面都很好。房間大又美！聽說還有中東服飾可以免費借來拍照，另有專車服務送你到墾丁大街，專人介紹設施及相關服務，晚間還有音樂演奏，用餐的索維拉餐廳，同樣充滿異國風情。

參考價位：3584元

地理位置：位於墾丁南灣路上

圖文：【墾丁美食】索維拉Essaouira餐廳：充滿魔幻色彩、狂野調性的摩洛哥餐廳

微光海岸別墅 (Coastal Lighting Villa Kenting)

▲微光海岸別墅→ 、Booking訂房

Agoda評價9.7分；Booking.com評價9.5分

微光海岸別墅，這間根本是美翻天的墾丁住宿！歐洲風情的外觀，非常有格調的法式鄉村大宅，超五星的設施，周圍住宿環境很舒適，無處不在的船帆石美景，散步5分鐘抵達沙灘。還提供私人管家服務超好，就連想去墾丁大街私人管家都可以免费接送，吃到撐的早餐、下午茶和宵夜。每個角落瀰漫著藝術氛圍恬靜而優雅，高達9.7分的評價決不是浪得虛名唷！

參考價位：4329元

地理位置：靠近船帆石、福容飯店旁

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