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【墾丁飯店精選】3間墾丁渡假飯店推薦！快來享受碧海藍天吧

2025年菜外帶
2025-01-13 19:40:00 文字：marktrip
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marktrip

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碧海藍天的墾丁，是很多人夏天最喜歡去的台灣景點啦！來這裡除了陽光沙灘比基尼之外、水上活動、墾丁美食也都不能錯過。當然更少不了安排幾天住在墾丁飯店墾丁民宿，也都更能讓人感受到南洋度假的氣氛，這篇這篇來記錄3間大型墾丁度假飯店。

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H會館 (H Resort)→   、Booking.com訂房

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▲H會館→   、Booking.com訂房 

海景及無邊際游泳池是H會館賣點，倚山面海，是屏東最高的景觀飯店，空間非常寬敞,明亮,很有設計感，客房均可看到海景，並有一間UFO Lounge可欣賞360度海景餐廳、四間其他餐飲場所和免費無線網絡，停車場接駁車，兒童遊戲室...等。唯一可惜是周圍比較偏僻，位置偏遠了一些，但是平日每天有一班接駁車，來回墾丁大街。

參考價位：4249元

地理位置：H會館在屏鵝公路旁，距離海洋生物國家博物館、水族館和溫泉區有19分鐘車程，距離恆春歷史區有25分鐘車程，距離墾丁街有30分鐘車程。

悠活度假村 (Yoho Beach Resort)→     、Booking.com訂房

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▲悠活度假村→    、Booking.com訂房

姊感覺悠活是很適合與孩子一起入住的親子飯店，飯店裡把吃喝玩樂全包了！有兒童水池、滑水道、飯店海灘、多種活動...超豐富，可以整天待在裡面不用出來，照樣享受國境之南的熱情。而且，如果想去南灣或墾丁大街玩，飯店也有提供接駁車（可以事先預訂）。 另外對面還有有趣的阿信巧克力農場，小朋友可以玩巧克力DIY，不必跑去南灣人擠人，在這裡就能享受很棒的南洋假期，值得推薦呢～

參考價位：2107元

地理位置：位於墾丁萬里桐，距離墾丁大街或國立海洋生物博物館均有10分鐘車程，度假村設有免費停車場。

詳細圖文：【墾丁住宿飯店】YOHO悠活渡假村：優質親子飯店，兒童旅館繽紛又好玩，還有很多DIY，吃喝玩樂全都包。

夏都沙灘酒店 (Chateau Beach Resort)→     、Booking.com訂房

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▲夏都沙灘酒店→    、Booking.com訂房

夏都沙灘酒店因為海角七號爆紅，它最厲害的應該就是擁有長達2.8公里的專屬貝殼沙灘，海景優美。房間很整潔，設備又齊全，很有5星级渡假感覚，５分鐘就能到墾丁大街，不管逛街或吃東西都非常方便，而且除了美景，飯店里也有很多個泳池、還有水上活動、休閒活動可以參與，前後也已經住過好幾次惹【墾丁飯店精選】3間墾丁渡假飯店推薦！快來享受碧海藍天吧

參考價位：3450元

地理位置：酒店距離墾丁大街和大灣海灘有5分鐘步行路程，距離船帆石有8分鐘車程，距離鵝鑾鼻燈塔有12分鐘車程

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