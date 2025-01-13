規劃新宿住宿時考量交通便利、靠近景點和價格實惠等方面，建議找東新宿站、西新宿站、高田馬場地鐵站周邊飯店，離新宿1~2站電車的地方住起來比較舒服不吵鬧，房價也會更便宜。

這篇「新宿住宿指南」就來解析東京新宿最佳住宿區域，本文也精選3家熱門新宿飯店推薦給大家參考，都是適合規劃東京自由行時入住的好地點。

新宿住宿建議區域

新宿的熱鬧是優點也是缺點，新宿車站周邊還好晚上列車停駛後會安靜很多。

但歌舞伎町是個不夜城，幾次經驗是住歌舞伎町周邊，從凌晨開始救護車、警車的聲音幾乎沒間斷，強烈建議淺眠的朋友要避開，別去和飯店房間的方位或氣密窗賭運氣。

我個人建議找離新宿1~2站地鐵距離的飯店，例如東新宿站、西新宿站、都廳前站、高田馬場站周邊都是不錯的選擇，反正電車也都營運到很晚，逛到百貨關門也都還有車可以回去。

東新宿站住宿 ：與歌舞伎町保持一定距離，走路能到但又不會太吵，到新宿站只需搭一站，是綜合評價挺好的新宿住宿地點。

：與歌舞伎町保持一定距離，走路能到但又不會太吵，到新宿站只需搭一站，是綜合評價挺好的新宿住宿地點。 西新宿站住宿 ：與都廳前站很近，皺邊除了希爾頓、凱悅、京王廣場等五星級酒店，也有好幾家品質不錯的平價住宿，而且與新宿站有地下街相連不用擔心晴雨也是優點。

：與都廳前站很近，皺邊除了希爾頓、凱悅、京王廣場等五星級酒店，也有好幾家品質不錯的平價住宿，而且與新宿站有地下街相連不用擔心晴雨也是優點。 高田馬場站住宿 ：有JR山手線和地鐵東西線經過，搭兩站就到新宿，周邊機能齊全，晚上安靜，而且飯店房價相對便宜，用點距離換到較佳的住宿品質我覺得很不錯。

：有JR山手線和地鐵東西線經過，搭兩站就到新宿，周邊機能齊全，晚上安靜，而且飯店房價相對便宜，用點距離換到較佳的住宿品質我覺得很不錯。 新宿站住宿：新宿車站週邊晚上電車停駛之後也還算安靜，但直接緊鄰新宿站的飯店選擇性較少。

新宿東區東急STAY酒店

評價：綜合評分8.9；地點評分8.6

交通：副都心、大江戶線東新宿站走路2分鐘

價格：雙人房約4,400元起

查詢：｜｜

房型：單人房、雙人房、四人房、家庭房、上下舖

親子：六歲以下可免費與大人同住

是東急系列在東京新宿的新飯店，位置在地鐵東新宿站前面，周圍安靜安全，各種吃喝購物方便。

房間新穎乾淨，空間也算寬敞，電視可以看Netflix，房內還設有洗衣機、電磁爐可以使用，對於東京自由行來說是很便利的住宿地點。

✓圖文：【東京住宿】新宿東區東急STAY酒店

西新宿大和ROYNET飯店

離地鐵西新宿站、都廳站都走路大約5分鐘，我們從新宿歌舞伎町走回來也大約是15分鐘左右，周邊都是商務大樓，一樓有7-11，晚上相當安靜超讚。

飯店設備新穎，房間乾淨整潔，內裝也很新潮，辦理入住的時候會送面膜和挑選茶包咖啡，走道可以找到位置打開1~2個29吋行李箱，這對我們每天早出晚歸的觀光客來說，已經相當足夠使用。

✅詳細圖文：【新宿住宿】西新宿大和ROYNET飯店

Vessel Inn 高田馬場

Vessel Inn 高田馬場飯店整體環境交通條件與前面的高田馬場相鐵GRAND FRESA飯店基本一模一樣，從車站四號出口就有電梯可以直接上飯店大廳。

房間乾乾淨淨而且採光明亮，但乾淨衛生而且還是可以找到地方打開一個大行李箱，重點附近生活機能很好，便利商店、藥妝店應有盡有，對面有唐吉軻德、BIGBOX購物廣場。

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