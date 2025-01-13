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【小琉球住宿推薦】3間好評價、近港口、熱門景點民宿旅店

2025年菜外帶
2025-01-13 20:17:00 文字：marktrip
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marktrip

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玩小琉球住哪裡好呢？有哪些好評價的小琉球民宿呢？這篇收錄共3家好評價小琉球飯店＆小琉球民宿，包含大家最愛的白沙尾港周邊民宿等選擇，不管是想找小琉球便宜住宿、小琉球包棟民宿、親子住宿都沒問題。

小琉球住宿民宿推薦

尊順祿藝術民宿 (Wien Art Villa)

【小琉球住宿推薦】3間好評價、近港口、熱門景點民宿旅店

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分9.2
  • 交通：白沙港2分鐘車程
  • 價位參考：雙人房$3,600元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

尊順祿藝術民宿離白沙尾漁港碼頭很近，每個房型都獨樹一格，是很有設計風格頗具特色的小琉球民宿，而且寄放行李很方便，行李箱也能幫忙載送，另外民宿也提供很多自費活動和服務(船票/機車/潮間帶/夜遊/半潛艇/浮潛/晚餐等）。

朵小路北歐民宿

【小琉球住宿推薦】3間好評價、近港口、熱門景點民宿旅店

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.6
  • 交通：白沙港4分鐘車程
  • 價位參考：雙人房$2,600元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

朵小路北歐民宿離港口鬧區不遠，門口一對超可愛摩艾像，公共區域規劃的很漂亮，房間的設備及備品也都品質非常好，尤其是落地窗眺望出去一望無際的海景根本無敵，而且早餐非常精緻，可以感覺到主人的用心，是超人氣的小琉球民宿唷！

小琉球輪廓莊園旅店

【小琉球住宿推薦】3間好評價、近港口、熱門景點民宿旅店

【小琉球住宿推薦】3間好評價、近港口、熱門景點民宿旅店

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分8.5
  • 交通：白沙港4分鐘車程
  • 價位參考：雙人房$3,200元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間小琉球輪廓莊園旅店是帶著巴里島南洋風的，整個旅店環境都很美，房間也超棒，適合度假放鬆，不管是家庭旅遊或情侶閨蜜出遊都是很好的選擇，要說缺點的話大概就是看不到海而已。

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