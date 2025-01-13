上野是很多台灣人規劃東京自由行時最愛的住宿區域難波萬，甚至票數贏第二名很多，主要因為房價相對便宜，而且從成田機場可輕鬆直達，新幹線、山手線、地鐵在此交會，交通方便到極點。這篇來推薦3間上野飯店給大家，都是來東京自助時入住的好地點。
諾加上飯店
- 評價：綜合評分9；地點評分8.9
- 交通：JR上野站5分鐘；銀座線、日比谷線3分鐘
- 參考價格：雙人房約5,500元起
- 查詢空房：
- 房型：雙人房、三人房、套房(最多可住四人)
- 親子住宿：1位未滿7歲兒童可免費同住
推薦重點：NOHGA HOTEL UENO飯店本身設計精緻質感很好，可以明顯感覺從飯店裝潢、房型規劃、用品器具⋯就連早餐食材都是精心挑選的，重點是房間寬敞、房價不貴、服務態度又好，是近期我自己相當喜歡的上野住宿飯店
✓圖文：【上野住宿】NOHGA HOTEL UENO 職人品牌精緻超質感
三井花園飯店上野
- 評價：綜合評分8.6；地點評分9.3
- 交通：JR上野站步行2分鐘；銀座線、日比谷線1分鐘
- 參考價格：雙人房約6,100元起
- 查詢空房：
- 房型：雙人房、三人房、熊貓主題房
- 親子住宿：未滿五歲兒童可免費與大人同住
推薦重點：這間三井花園飯店上野在JR上野站旁，有地下道直接連通車站，對攜帶大型行李的人來說非常方便。飯店附近是上野恩賜公園、上野動物園、阿美橫町等很熱門的東京景點。房間乾淨設備新穎，還提供蒸臉器、panassonic吹風機、浴鹽、女性保養品⋯等許多貼心物品，非常推薦有長輩小孩同行的家庭旅遊喔！
Dormy Inn飯店－上野御徒町溫泉
- 評價：綜合評分8.7；地點評分9.1
- 交通：JR上野站步行5分鐘
- 參考價格：雙人房約4,600元起(最少要訂兩晚)
- 查詢空房：
- 房型：單人房、雙人房、相鄰客房(多人推薦)
- 親子住宿：未滿11歲兒童可免費與大人同住
推薦重點：特色飯店最大的特色就是有大浴池，晚上逛街完回來泡湯超舒服，而且女湯有門禁密碼，半夜去泡也覺得非常安心，親子還會另外提供小孩專屬備品。
第二個特色是夜鳴宵夜拉麵，飯店免費提供宵夜超Nice。離上野JR站走路5分鐘，蠻靠近阿美橫丁、上野公園等東京熱門景點，附近也有很多餐廳，整體是上野CP值很棒的住宿地點。
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