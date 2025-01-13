為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！

【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！

2025年菜外帶
2025-01-13 20:20:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

上野是很多台灣人規劃東京自由行時最愛的住宿區域難波萬，甚至票數贏第二名很多，主要因為房價相對便宜，而且從成田機場可輕鬆直達，新幹線、山手線、地鐵在此交會，交通方便到極點。這篇來推薦3間上野飯店給大家，都是來東京自助時入住的好地點。

諾加上飯店

【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！ 【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！

  • 評價：綜合評分9；地點評分8.9
  • 交通：JR上野站5分鐘；銀座線、日比谷線3分鐘
  • 參考價格：雙人房約5,500元起
  • 查詢空房：
  • 房型：雙人房、三人房、套房(最多可住四人)
  • 親子住宿：1位未滿7歲兒童可免費同住

推薦重點：NOHGA HOTEL UENO飯店本身設計精緻質感很好，可以明顯感覺從飯店裝潢、房型規劃、用品器具⋯就連早餐食材都是精心挑選的，重點是房間寬敞、房價不貴、服務態度又好，是近期我自己相當喜歡的上野住宿飯店

✓圖文：【上野住宿】NOHGA HOTEL UENO 職人品牌精緻超質感

三井花園飯店上野

【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！

【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分9.3
  • 交通：JR上野站步行2分鐘；銀座線、日比谷線1分鐘
  • 參考價格：雙人房約6,100元起
  • 查詢空房：
  • 房型：雙人房、三人房、熊貓主題房
  • 親子住宿：未滿五歲兒童可免費與大人同住

推薦重點：這間三井花園飯店上野在JR上野站旁，有地下道直接連通車站，對攜帶大型行李的人來說非常方便。飯店附近是上野恩賜公園、上野動物園、阿美橫町等很熱門的東京景點。房間乾淨設備新穎，還提供蒸臉器、panassonic吹風機、浴鹽、女性保養品⋯等許多貼心物品，非常推薦有長輩小孩同行的家庭旅遊喔！

Dormy Inn飯店－上野御徒町溫泉

【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！【上野住宿】東京3間上野飯店推薦，車站旁超方便！

  • 評價：綜合評分8.7；地點評分9.1
  • 交通：JR上野站步行5分鐘
  • 參考價格：雙人房約4,600元起(最少要訂兩晚)
  • 查詢空房：
  • 房型：單人房、雙人房、相鄰客房(多人推薦)
  • 親子住宿：未滿11歲兒童可免費與大人同住

推薦重點：特色飯店最大的特色就是有大浴池，晚上逛街完回來泡湯超舒服，而且女湯有門禁密碼，半夜去泡也覺得非常安心，親子還會另外提供小孩專屬備品

第二個特色是夜鳴宵夜拉麵，飯店免費提供宵夜超Nice。離上野JR站走路5分鐘，蠻靠近阿美橫丁上野公園等東京熱門景點，附近也有很多餐廳，整體是上野CP值很棒的住宿地點。

更多日本旅遊攻略

日本日本必買藥妝日本必買電器日本百貨藥妝優惠券

大阪東京自由行東京景點、、東京必買東京美食東京迪士尼迪士尼海洋

大阪大阪自由行大阪景點大阪必買大阪美食大阪環球影城

京都京都自由行京都景點京都住宿京都必買京都美食京都賞櫻

沖繩沖繩自由行沖繩景點沖繩住宿沖繩必買沖繩美食沖繩租車沖繩不自駕

名古屋名古屋自由行名古屋景點名古屋租車

九州九州自由行福岡景點福岡住宿

北海道北海道自由行北海道景點北海道必買北海道美食北海道租車札幌住宿

東北地區：東北自由行青森住宿銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券大丸百貨折價券札幌藥妝折價券松本清折價券日本GU優惠券堂吉訶德優惠券

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up