小琉球住宿推薦訂哪裡呢？小琉球民宿哪些便宜高CP值呢？

台灣離島旅遊正夯，位於屏東的小琉球是很熱門的景點，除了享受自然風景，還可以等水上活動，從屏東東港搭船過去只要30分鐘，推薦找間舒服有海景的，不用出國照樣有在海島度假的感覺。這篇就來幫大家精選3間超美超特色的小琉球民宿和小琉球人氣住宿，保證每間都超美超欠住，不想踩雷趕緊收藏起來吧！

尊順祿藝術民宿 (Wien Art Villa)

▲尊順祿藝術民宿

參考價格： 雙人房淡季NT$2,286元起

雙人房淡季NT$2,286元起 親子住宿： 2位未滿3歲兒童可免費同住

2位未滿3歲兒童可免費同住 查詢空房：、Booking訂房

推薦原因：離白沙尾漁港碼頭很近，寄放行李很方便，行李箱也能幫忙載送。民宿提供很多自費活動和服務(船票/機車/潮間帶/夜遊/半潛艇/浮潛/晚餐等），是很有設計風格頗具特色的，每個房型都獨樹一格。

泰美風情旅店

▲泰美風情旅店

參考價格： 雙人房淡季NT$3,723元起

雙人房淡季NT$3,723元起 親子住宿： 1位未滿12歲兒童可免費同住

1位未滿12歲兒童可免費同住 查詢空房：、Booking訂房

推薦原因：有白沙尾漁港碼頭接送及代租機車服務，旅店位置就在中澳沙灘的前面，想要玩水挖沙都方便。房間很大，歐式簡約風格，全套歐舒丹備品，冰箱可樂啤酒飲料全部免費很貼心。

朵小路北歐民宿 (Secret Path B&B)

▲朵小路北歐民宿

推薦原因：朵小路北歐民宿離港口鬧區不遠，門口一對超可愛摩艾像，公共區域規劃的很漂亮，房間的設備及備品也都品質非常好，尤其是落地窗眺望出去一望無際的海景根本無敵，而且早餐非常精緻，可以感覺到主人的用心，是超人氣的小琉球民宿唷！

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