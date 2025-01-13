上野是來東京自由行時很好的住宿地點，有SKYLINER列車直達往返成田機場，JR山手線和多線地鐵前往東京各大景點，而且離淺草也很近，想逛街吃美食都很方便。

上野要住哪？最推薦以上野站、御徒町站或銀座線上野廣小路站附近來找飯店，這篇來整理上野車站住宿攻略，精選上野車站附近評價高且交通方便、價格實惠的飯店給大家參考

東京上野往返成田機場交通

這裏簡單提供最常使用的幾種成田機場往返上野的交通方式給大家參考：

交通工具 票價 乘車時間 是否轉乘 SKYLINER 2580日幣 41分 直達 京成ACCESS 1240日幣 65分 直達 京成本線特急 1030日幣 80分 直達

住在上野一般都是搭乘京成電鐵的SKYLINER、ACCESS特急列車，如果有長輩小孩同行或者行李多也可以考慮預約成田機場接送服務，會比較貴但有專車可以直達飯店也是很有尊榮感哈哈。

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上野車站世紀Spa飯店－人工鐳溫泉

這間上野車站世紀Spa飯店離上野站只要2分鐘，對面是0101百貨，地理位置極佳。

飯店才開幕不久硬體設施都還蠻新，有溫泉和按摩椅很舒服，而較特別是飯店有規劃包含2~8人多種房型，可以滿足多種不同組合的旅客，不過房間有點小，建議多入住的話就訂大一點的房型。

上野東金屋飯店

上野東金屋飯店(Tokyo Ueno Touganeya Hotel)地點超棒從上野站連通橋下來就抵達，鄰近有設置電梯的出口相當方便。雖說飯店比較有歷史，但硬體環境還是維持的很乾淨衛生，而且服務態度親切，除了標準雙人房之外，還有有上下舖的家庭房可以訂，是想要省錢住宿的好選擇。

相鐵FRESA INN－上野御徒町

我個人蠻喜歡相鐵系列的裝潢，都是使用白色和木頭色設計，清爽耐看。

而相鐵FRESA INN－上野御徒町飯店離JR御徒町站比較近，同樣是山手線很方便，有明亮的公共空間和客房，空間不大但設備齊全，房間裡的平板可以查天氣、預約清掃、餐廳狀態、洗衣機使用狀況等許多功能，而且價格算是相當便宜呢～

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