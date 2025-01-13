馬祖住宿推薦住哪裡呢？哪幾間馬祖民宿乾淨便宜呢？

全台瘋離島，馬祖也是相當熱門的景點，濃濃戰地風情和夢幻無比藍眼淚很值得一遊。大家規劃時，都是以南竿和北竿這兩個馬祖最大島嶼的民宿為主。這篇「馬祖住宿懶人包」幫大家精選共3間高評價南竿民宿和北竿民宿，是相對方便且風景優美的地方，到馬祖衝景點追藍眼淚都適合，玩馬祖快筆記唷！

舒漫活海景旅宿So Lohas B&B

▲舒漫活海景旅宿

推薦重點：馬祖這間舒漫活海景旅宿房間乾淨床鋪舒服，落地窗外就是一片海景非常漂亮，老闆非常用心經營，會安排晚上帶客人去看藍眼淚，或者到大坵島上的梅花鹿行程，都可以在入住時跟老闆報名。

芹壁德順號民宿

▲芹壁德順號民宿

推薦重點：馬祖芹壁德順號民宿建築本身就很有特色，地點位置就在有「台版小希臘」之稱的芹壁村。走到戶外陽台就可以吹著涼風欣賞馬祖海景，享受馬祖假期很棒的住宿地點。

悠活貳參海景民宿

▲悠活貳參海景民宿

悠活貳參海景民宿地點位於馬祖芹壁聚落，房間不大但應有盡有，舒適度也不賴，窗外就能看到馬祖怡人的景色，而且出門就是大海和沙灘，位置好又乾淨。

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