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【銀座住宿】3間東京銀座飯店：購物便利百貨逛街首選！

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2025-01-13 20:33:00 文字：marktrip
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marktrip

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銀座是東京最優雅奢華的地方，超多百貨公司，還有愛馬仕、香奈兒、LV等一線國際精品旗艦店在這裡都能找到，我是認為在銀座住宿滿舒服。底下幫大家整理3間超人氣的東京銀座住宿，會盡量以房價平實的飯店為首選。

多美迎高級銀座溫泉飯店

【銀座住宿】3間東京銀座飯店：購物便利百貨逛街首選！

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分8.8
  • 交通：東銀座站步行約4分鐘；JR新橋站步行約11分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$ 5,100元
  • 房型：雙人房、三人房、豪華四人房
  • 親子：12歲以下兒童不加床可免費同住
  • 查詢空房：｜Booking訂房

多美迎高級銀座溫泉飯店(Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs)正對面就有全家，離築地市場、銀座逛街和用餐都很近。房間空間充足，整體非常乾淨整潔，夜晚有宵夜拉麵，附設的溫泉超級舒服，一旁還有免費冰棒/乳酸菌飲料可享用。 

銀座五丁目三井花園飯店（新開幕）

【銀座住宿】3間東京銀座飯店：購物便利百貨逛街首選！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9
  • 交通：「東銀座站」4出口1分鐘、「銀座站」A5出口4分鐘
  • 參考價格：雙人房約7,600元起
  • 房型：雙人房、三人房
  • 親子：搜尋時輸入兒童年齡與人數查詢
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間地點超好，門口是地鐵東銀座站，離步行者天國走路五分鐘，周圍是東京銀座最熱鬧地段。飯店裝潢新穎時尚，設有大浴場和健身房，房間寬敞乾淨舒適度很高，房價在寸土寸金的銀座而言並不會太貴。

✓圖文介紹：【東京銀座住宿】銀座五丁目三井花園飯店(評價8.9)

東急Stay銀座

【銀座住宿】3間東京銀座飯店：購物便利百貨逛街首選！

【銀座住宿】3間東京銀座飯店：購物便利百貨逛街首選！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.3
  • 交通：銀座站A7出口3分鐘、東銀座站A2出口1分鐘
  • 參考價格：雙人房約4,700元起
  • 房型：雙人房、雙床房
  • 親子：六歲以下兒童不加床可免費同住
  • 查詢空房：｜Booking訂房

東急STAY銀座飯店地點真的不要太好，位在銀座很熱鬧繁華的中心區域，旁邊是銀座站、東銀座站出口，逛街用餐都非常方便，有提供洗衣粉、面膜、入浴劑等等，部分客房設有小廚房，並配備了冰箱，房間內有洗烘衣機、微波爐非常方便，以這樣的價位整體是CP值蠻高的銀座住宿飯店。

✓圖文：【銀座住宿】東急STAY銀座酒店(評價8.7)

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