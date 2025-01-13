銀座是東京最優雅奢華的地方，超多百貨公司，還有愛馬仕、香奈兒、LV等一線國際精品旗艦店在這裡都能找到，我是認為在銀座住宿滿舒服。底下幫大家整理3間超人氣的東京銀座住宿，會盡量以房價平實的飯店為首選。

多美迎高級銀座溫泉飯店

多美迎高級銀座溫泉飯店(Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs)正對面就有全家，離築地市場、銀座逛街和用餐都很近。房間空間充足，整體非常乾淨整潔，夜晚有宵夜拉麵，附設的溫泉超級舒服，一旁還有免費冰棒/乳酸菌飲料可享用。

銀座五丁目三井花園飯店（新開幕）

這間地點超好，門口是地鐵東銀座站，離步行者天國走路五分鐘，周圍是東京銀座最熱鬧地段。飯店裝潢新穎時尚，設有大浴場和健身房，房間寬敞乾淨舒適度很高，房價在寸土寸金的銀座而言並不會太貴。

✓圖文介紹：【東京銀座住宿】銀座五丁目三井花園飯店(評價8.9)

東急Stay銀座

東急STAY銀座飯店地點真的不要太好，位在銀座很熱鬧繁華的中心區域，旁邊是銀座站、東銀座站出口，逛街用餐都非常方便，有提供洗衣粉、面膜、入浴劑等等，部分客房設有小廚房，並配備了冰箱，房間內有洗烘衣機、微波爐非常方便，以這樣的價位整體是CP值蠻高的銀座住宿飯店。

✓圖文：【銀座住宿】東急STAY銀座酒店(評價8.7)

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