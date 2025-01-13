綠島住宿推薦住哪裏？綠島民宿旅店哪間人氣高？

位於台東外海的「綠島」是我國第四大離島，擁有得天獨厚的海洋自然資源，再加上環境少有破壞，綠島海底的「大香菇頭」是世界上已知最巨大且年紀最老的活珊瑚群體，綠島的朝日溫泉也是全世界稀有的海底溫泉，多樣特色每年吸引許多熱愛潛水浮潛的國內外遊客來朝聖，這篇「」就幫大家精選了目前台東最人氣的3間綠島民宿旅店，玩綠島就住這裏吧！

島川文旅 (Island River)

▲島川文旅

推薦重點：2019年新開幕的綠島民宿，位置很好，可以輕鬆騎車去綠島最熱鬧區域，或是要搭船往返台東碼頭都很方便。整個民宿佈置很有島嶼度假風味，很推薦坐在大廳聽聽音樂，再搭配一瓶啤酒，就是超棒的旅遊體驗。

亞曼尼渡假飯店( Amany Holiday Hotel )

▲亞曼尼渡假飯店

推薦重點：綠島這間亞曼尼渡假飯店雖然設施稍微舊，但整體維持的還不錯，房間乾淨，頂樓還有觀景平台，服務非常好，訂房可以用Line幫忙預約浮潛/夜遊/租機車等服務。

綠島・這兒家 (Here It's Home)

▲綠島・這兒家 Hereitshome旅宿

推薦重點：在綠島住的這間綠島・這兒家民宿設施都用的很有質感，裝潢品味也不賴，房型的空間寬敞舒適，備品齊全，提供簡單好吃的美式早餐，整體是環境很好的綠島住宿。

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