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【蘭嶼住宿】精選3家蘭嶼民宿旅店

2025年菜外帶
2025-01-13 20:38:00 文字：marktrip
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marktrip

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最近離島旅遊很受歡迎，除了澎湖、金門、小琉球之外，連位於台東外海的都越來越夯，但因為蘭嶼商業開發不多，具規模的蘭嶼住宿飯店相對比較少，這篇「蘭嶼住宿攻略」中收集的口袋名單是以蘭嶼民宿、青年旅館為主，住起來更有人情味呢～

【蘭嶼住宿】精選3家蘭嶼民宿旅店

二隻魚民宿

【蘭嶼住宿】精選3家蘭嶼民宿旅店

【蘭嶼住宿】精選3家蘭嶼民宿旅店

▲二隻魚民宿

  • 參考價格：雙人房淡季NT$ 2,251元起
  • 服務設施：接駁車服務（免費）、無停車設施
  • 訂房請點：Booking訂房

推薦重點：蘭嶼這間二隻魚民宿的地理位置很棒，樓下就是7-11（全蘭嶼只有兩間7-11），靠近開元漁港的渡輪碼頭和加油站，隔壁就有間燒烤店吃東西方便，民宿老闆和服務人員也很很友善。

藍海屋潛水渡假村Blue Ocean House Dive Resort

【蘭嶼住宿】精選3家蘭嶼民宿旅店

【蘭嶼住宿】精選3家蘭嶼民宿旅店

▲藍海屋潛水渡假村

  • 參考價格：四人房淡季NT$ 7,260元起
  • 服務設施：無電梯、免費停車場、接駁車服務（免費）
  • 訂房請點：Booking訂房

推薦重點：蘭嶼這間藍海屋潛水渡假村在熱門景點「八代灣」附近，房間寬敞舒適且很乾淨，有提供自行車和租車服務，還可以預約潛水浮潛等行程，慢活的步調，讓人心情很放鬆。

蘭嶼IGANG文旅

【蘭嶼住宿】精選3家蘭嶼民宿旅店

▲蘭嶼IGANG文旅

  • 參考價格：四人房淡季NT$3,420元起
  • 服務設施：免費停車場、機場接駁車（另外收費）
  • 訂房請點：Booking訂房

推薦重點：蘭嶼IGANG文旅的房間基本上整潔度不錯，早餐和各項服務都可以隨時跟老闆娘反應，體驗蘭嶼風情這裡很適合，希望達悟族文化可以一直傳承。

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