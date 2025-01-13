前陣子在計劃寒假宜蘭親子旅遊，才發現有很多新開幕的宜蘭礁溪住宿、宜蘭新飯店，每家都很有特色且規模不小，裡頭不只裝潢美型，許多還會規劃親子遊樂場、游泳池SPA等豐富設施，讓大家來宜蘭旅遊時在飯店方面有更多選擇。

這3間全新的宜蘭住宿、宜蘭新飯店幾乎都是以溫泉飯店為主題，地點在最受歡迎的宜蘭礁溪，靠近像是礁溪車站、湯圍溝溫泉公園、礁溪溫泉廣場⋯等景點和交通要道。

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21間北台灣、24間中南台灣、

川湯春天溫泉酒店旗艦館

▲川湯春天溫泉酒店旗艦館→ ｜Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$5,262元起

✅停車場(免費)

單純泡湯不住宿：｜

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推薦原因：2019年新開幕的宜蘭飯店！三樓規劃了親子樓層，共有4種主題房型和科技互動迎賓，會貼心的帶客人到達房間門口超特別。飯店裡有兒童滑水道、水上溜滑梯和選擇很多戶外溫泉SPA之外，卡茲CARS童樂園還有各式各樣的電動車、大球池、溜滑梯、兒童遊戲室，大人小孩都會玩得很開心。

山形閣

▲山形閣：｜Booking訂房

參考價位：雙人NT5,299(附早餐)

親子住宿：2位未滿7歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

推薦原因：山形閣是位於宜蘭礁溪的全新日式飯店，離礁溪站約走路2分鐘。每種房型都有私人溫泉池，冰箱裡飲料啤酒免費飲用，推薦大家一定要去泡大眾湯泉，整個佈置裝潢非常高雅舒服，早餐好吃且餐廳視野很好，窗外可清楚看見龜山島，是品質相當優秀的宜蘭新住宿飯店地點。

兆品酒店礁溪

▲兆品酒店礁溪 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$3,224元起 (附早餐)

✅停車場(免費)

推薦原因：2018年開幕的四星級宜蘭新飯店，地點很靠近礁溪湯圍溝溫泉公園，飯店乾淨舒適，服務人員親切，還有很美的無邊際游泳池。小朋友的部分規劃了遊戲室球池，積木區也挺好玩。推薦可以預約積木主題房，進到房間開始就有尋寶遊戲，讓孩子驚呼連連，全家人在房間內就可以泡湯，還準備了兒童牙刷拖鞋等超貼心。

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