今年玩宜蘭住哪裡好呢？有哪些好評價的宜蘭飯店呢？這篇收錄了共3家超人氣宜蘭住宿＆宜蘭飯店，不管是想找宜蘭溫泉飯店、宜蘭親子飯店都沒問題。主要都選在最受歡迎的礁溪溫泉、羅東、宜蘭市、蘇澳冷泉等熱門旅遊景點周邊，大家規劃宜蘭旅遊時可以參考。
川湯春天溫泉酒店旗艦館
- 評價：綜合評分9.1；地點評分9.5
- 交通：礁溪車站走路2分鐘；礁溪轉運站7分
- 參考價格：平日雙人房含早餐約5,600元
- 查詢空房：、Booking訂房 ｜
- 單純泡湯不住宿：
✔︎川湯春天雙人湯屋泡湯券(1,260元)
✔︎川湯春天溫泉露天SPA+自助晚餐(1,020元)
川湯春天溫泉酒店旗艦館是2019年新開幕的，交通地點方便房間寬敞舒服，最棒的是有規劃親子主題樓層，卡茲CARS童樂園是小朋友最愛，還設有戶外泳池滑水道、溫泉SPA等，非常適合家庭親子旅遊來宜蘭礁溪玩時入住。
蘭城晶英酒店
蘭城晶英是宜蘭最知名親子飯店，位於新月廣場購物中心，親子設施和活動超多，是個家長充電、小孩放電的好地方。經典雙人房在不佔床之情況下可免費與大人同住，備品是歐舒丹沐浴用品，吹風機是Dyson，如果入住芬朵奇堡主題客房，電動跑車還可以直接開進房。
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館
滿意度很高的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，近蘇澳火車站、轉運站交通方便。頂樓泳池跟露天溫泉視野很好，可以邊泡湯邊看海，蘇澳美景一覽無遺。大廳寬敞大氣，房內空間也不小，還設有獨立冷泉跟溫泉很舒適；早餐選擇多樣，有生魚及魚卵可做海鮮蓋飯。
宜蘭住宿－煙波大飯店蘇澳四季雙泉館
地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號
電話：03-996 6600
官網：www.lakeshore.com.tw
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