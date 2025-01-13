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【宜蘭住宿推薦】精選3家宜蘭溫泉飯店

2025年菜外帶
2025-01-13 20:58:00 文字：marktrip
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marktrip

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今年玩宜蘭住哪裡好呢？有哪些好評價的宜蘭飯店呢？這篇收錄了共3家超人氣宜蘭住宿＆宜蘭飯店，不管是想找宜蘭溫泉飯店、宜蘭親子飯店都沒問題。主要都選在最受歡迎的礁溪溫泉、羅東、宜蘭市、蘇澳冷泉等熱門旅遊景點周邊，大家規劃宜蘭旅遊時可以參考。

2021宜蘭住宿推薦

川湯春天溫泉酒店旗艦館

【宜蘭住宿推薦】精選3家宜蘭溫泉飯店

【宜蘭住宿推薦】精選3家宜蘭溫泉飯店

川湯春天溫泉酒店旗艦館是2019年新開幕的，交通地點方便房間寬敞舒服，最棒的是有規劃親子主題樓層，卡茲CARS童樂園是小朋友最愛，還設有戶外泳池滑水道、溫泉SPA等，非常適合家庭親子旅遊來宜蘭礁溪玩時入住。

蘭城晶英酒店

【宜蘭住宿推薦】精選3家宜蘭溫泉飯店

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.9
  • 交通：有停車場 步行到宜蘭火車站約 10 分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約 10,339元
  • 12歲以下小孩早餐不收費
  • 查詢空房：Agoda優惠Booking訂房

蘭城晶英是宜蘭最知名親子飯店，位於新月廣場購物中心，親子設施和活動超多，是個家長充電、小孩放電的好地方。經典雙人房在不佔床之情況下可免費與大人同住，備品是歐舒丹沐浴用品，吹風機是Dyson，如果入住芬朵奇堡主題客房，電動跑車還可以直接開進房。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分8.2
  • 交通：有停車場 蘇澳火車站走路7分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約6,800元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

滿意度很高的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，近蘇澳火車站、轉運站交通方便。頂樓泳池跟露天溫泉視野很好，可以邊泡湯邊看海，蘇澳美景一覽無遺。大廳寬敞大氣，房內空間也不小，還設有獨立冷泉跟溫泉很舒適；早餐選擇多樣，有生魚及魚卵可做海鮮蓋飯。

宜蘭住宿－煙波大飯店蘇澳四季雙泉館
地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號
電話：03-996 6600
官網：www.lakeshore.com.tw

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