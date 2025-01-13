在計畫宜蘭旅遊時，找宜蘭住宿實在很困擾！
打開訂房網就出現大概超過上千間宜蘭飯店可以選擇，可以住在礁溪溫泉住宿，這裡的親子飯店很讚；或是安排宜蘭市區住宿可以方便玩景點逛夜市，又或者蘇澳、南方澳住宿的景觀飯店也都很棒。這篇就來分享宜蘭旅遊筆記裡，精選出來最優質的3家宜蘭住宿和宜蘭飯店旅館。
晶泉丰旅
▲晶泉丰旅
- 評價：綜合評分8.8；地點評分9.1
- 交通：礁溪車站走路5分鐘；礁溪轉運站8分
- 參考價格：平日雙人房含早餐約5,600元
- 查詢空房：、Booking訂房
推薦原因：晶泉丰旅離宜蘭礁溪湯圍溝溫泉公園鬧區超近，是裝潢很美的宜蘭溫泉飯店，館內設施應有盡有，房間就有泡湯池，也有大眾溫泉，而且還能使用隔壁的設施，有買一送一賺到的感覺。早餐時間到11點，這很適合想放鬆睡到自然醒的朋友。
煙波大飯店宜蘭館
▲煙波大飯店宜蘭館
- 評價：綜合評分8.7；地點評分7.6
- 交通：宜蘭火車站車程10分鐘
- 參考價格：平日雙人房含早餐約3,700元
- 查詢空房：｜Booking訂房
推薦原因：煙波大飯店宜蘭館的住宿品質相當好，房間舒適風格清爽，還規劃了好拍的泡泡主題區、以及超嗨的螢光派對，還有早餐可以吃到下午13:00各種優點都讓人感到驚喜。而缺點是地點有點偏遠，要往返宜蘭車站/鬧區/夜市，甚至買東西都要開車。
實住介紹：煙波大飯店宜蘭館：宜蘭親子住宿不無聊！粉紅泡泡/黑暗派對/早餐吃到13:30
蘭城晶英酒店
▲蘭城晶英酒店
- 評價：綜合評分8.8；地點評分8.8
- 交通：宜蘭火車站走路10分鐘
- 參考價格：平日雙人房約7999元
- 查詢空房：、Booking訂房
推薦原因：最具知名度的宜蘭親子飯店，位於宜蘭最大的購物中心「月神廣場」的6~11樓，那裡是台灣東部之一。有室內和室外游泳池，8樓9樓的主題客房配有帳篷和兒童電動車，酒店玩樂設施和活動很多，一整天不用離開酒店，還能免費看電影，房價雖高但物有所值。
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