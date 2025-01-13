礁溪住宿推薦哪一間？礁溪溫泉湯屋怎麼選？宜蘭礁溪溫泉飯店＆礁溪溫泉湯屋懶人包完成囉！
來礁溪泡溫泉住宿推薦找湯圍溝溫泉公園、礁溪火車站、轉運站周邊飯店，交通方便想要覓食買土產也很便利。這篇收錄的3間從一晚$2,000出頭的礁溪平價住宿，到設備很棒的礁溪親子飯店通通有，礁溪湯屋優惠券順道整理，都是宜蘭礁溪最熱門評價好的選擇。
礁溪老爺酒店
- 評價：綜合評分9.0；地點評分8.6
- 交通：礁溪車站車程8分鐘；礁溪轉運站6分
- 參考價格：平日雙人房含早餐約9,800元
- 查詢空房：、Booking訂房 ｜
- 單純泡湯不住宿：｜
✔︎野天風呂泡湯成人1,200元
兒童（身高115公分至140公分）1,000元
離礁溪鬧區大約走路10分鐘稍微有點距離，但飯店設施就夠享受，露天溫泉游泳池、室外溫水泳池和SPA水療，房間有老爺酒店一貫的水準，貼心提供前往礁溪火車站的免費班車，雖然不便宜但物有所值，適合全家到宜蘭礁溪旅遊渡假時入住。
川湯春天溫泉酒店旗艦館
- 評價：綜合評分9.1；地點評分9.5
- 交通：礁溪車站走路2分鐘；礁溪轉運站7分
- 參考價格：平日雙人房含早餐約5,600元
- 查詢空房：、Booking訂房 ｜
- 單純泡湯不住宿：｜
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川湯春天溫泉酒店旗艦館是2019年新開幕的，交通地點方便房間寬敞舒服，最棒的是有規劃親子主題樓層，卡茲CARS童樂園是小朋友最愛，還設有戶外泳池滑水道、溫泉SPA等，非常適合家庭親子旅遊來宜蘭礁溪玩時入住。
礁溪寒沐酒店
- 評價：綜合評分9.0；地點評分9.3
- 交通：礁溪車站走路5分鐘；礁溪轉運站8分
- 參考價格：平日雙人房約4,700元
- 查詢空房：｜Booking訂房 ｜
- 單純泡湯不住宿：｜momo
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✔︎礁溪寒沐美食泡湯優惠券
可另加下午茶、自助式午餐
飯店離礁溪湯圍溝溫泉公園、奕順軒等鬧區很近，房間設備好泡湯空間很大，也規劃了戶外泳池、兒童遊戲區等，很適合規劃宜蘭家庭旅遊入住。訂房時稍微注意最好是訂本館的房間，住行館還要走到對面的本館用設施會稍微麻煩。
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