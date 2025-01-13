為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【宜蘭礁溪溫泉】精選3家溫泉飯店湯屋與大眾池泡湯推薦

【宜蘭礁溪溫泉】精選3家溫泉飯店湯屋與大眾池泡湯推薦

2025年菜外帶
2025-01-13 21:13:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

礁溪住宿推薦哪一間？礁溪溫泉湯屋怎麼選？宜蘭礁溪溫泉飯店＆礁溪溫泉湯屋懶人包完成囉！

礁溪泡溫泉住宿推薦找湯圍溝溫泉公園、礁溪火車站、轉運站周邊飯店，交通方便想要覓食買土產也很便利。這篇收錄的3間從一晚$2,000出頭的礁溪平價住宿，到設備很棒的礁溪親子飯店通通有，礁溪湯屋優惠券順道整理，都是宜蘭礁溪最熱門評價好的選擇。

礁溪老爺酒店

【宜蘭礁溪溫泉】精選3家溫泉飯店湯屋與大眾池泡湯推薦

【宜蘭礁溪溫泉】精選3家溫泉飯店湯屋與大眾池泡湯推薦

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分8.6
  • 交通：礁溪車站車程8分鐘；礁溪轉運站6分
  • 參考價格：平日雙人房含早餐約9,800元
  • 查詢空房：、Booking訂房 ｜
  • 單純泡湯不住宿：｜
    ✔︎野天風呂泡湯成人1,200元
    兒童（身高115公分至140公分）1,000元

離礁溪鬧區大約走路10分鐘稍微有點距離，但飯店設施就夠享受，露天溫泉游泳池、室外溫水泳池和SPA水療，房間有老爺酒店一貫的水準，貼心提供前往礁溪火車站的免費班車，雖然不便宜但物有所值，適合全家到宜蘭礁溪旅遊渡假時入住。

川湯春天溫泉酒店旗艦館

【宜蘭礁溪溫泉】精選3家溫泉飯店湯屋與大眾池泡湯推薦

【宜蘭礁溪溫泉】精選3家溫泉飯店湯屋與大眾池泡湯推薦

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.5
  • 交通：礁溪車站走路2分鐘；礁溪轉運站7分
  • 參考價格：平日雙人房含早餐約5,600元
  • 查詢空房：、Booking訂房 ｜
  • 單純泡湯不住宿：｜
    ✔︎
    ✔︎

川湯春天溫泉酒店旗艦館是2019年新開幕的，交通地點方便房間寬敞舒服，最棒的是有規劃親子主題樓層，卡茲CARS童樂園是小朋友最愛，還設有戶外泳池滑水道、溫泉SPA等，非常適合家庭親子旅遊來宜蘭礁溪玩時入住。

礁溪寒沐酒店

【宜蘭礁溪溫泉】精選3家溫泉飯店湯屋與大眾池泡湯推薦

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.3
  • 交通：礁溪車站走路5分鐘；礁溪轉運站8分
  • 參考價格：平日雙人房約4,700元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 單純泡湯不住宿：｜momo
    ✔︎
    ✔︎礁溪寒沐美食泡湯優惠券
    可另加下午茶、自助式午餐

飯店離礁溪湯圍溝溫泉公園奕順軒等鬧區很近，房間設備好泡湯空間很大，也規劃了戶外泳池、兒童遊戲區等，很適合規劃宜蘭家庭旅遊入住。訂房時稍微注意最好是訂本館的房間，住行館還要走到對面的本館用設施會稍微麻煩。

更多台灣旅遊攻略

台南台南景點台南親子飯店台南親子景點關子嶺溫泉

高雄高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義嘉義景點嘉義住宿嘉義親子景點阿里山

台北台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭宜蘭景點宜蘭親子景點礁溪住宿

台中台中景點台中親子飯店逢甲夜市谷關溫泉

花蓮花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉花蓮住宿

台東台東景點台東親子景點

桃園桃園景點桃園住宿桃園親子飯店

新竹新竹景點尖石溫泉新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗苗栗露營泰安溫泉三義住宿

南投南投景點日月潭埔里景點清境住宿日月潭住宿

彰化彰化景點雲林景點

屏東墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行小琉球住宿澎湖住宿

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up