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【羅東住宿】3間宜蘭羅東民宿飯店推薦

2025年菜外帶
2025-01-13 21:17:00 文字：marktrip
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marktrip

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宜蘭羅東住宿推薦訂哪裏？羅東飯店哪家便宜高CP？全新宜蘭羅東住宿＆羅東民宿攻略完成囉！

羅東是宜蘭熱門景點，羅東夜市更是旅人們來宜蘭玩耍時的必逛重點，多數精華美食都在這，飯店選擇較多，另外羅東車站附近也不錯，可以方便租車活動，喜歡安靜那市區外圍的羅東民宿也是很棒的選擇。

這篇要推薦3間的宜蘭羅東住宿飯店給大家，從這裡挑飯店準沒錯。

羅東住宿推薦

童媽吉親子飯店

【羅東住宿】3間宜蘭羅東民宿飯店推薦

  • 評價：Google綜合評分4.7
  • 交通：有停車場 羅東車站、羅東夜市附近
  • 參考價格：平日雙人房約7,500元起
  • 查詢空房：｜

2021新開幕飯店，處處明亮富有童趣，設施新穎多樣，專為親子打造350坪室內遊戲空間，有3D互動投影球池區、嬰幼兒遊樂室、靜態遊樂室及電競遊樂室，適合各年齡層的孩子遊玩。遊戲區可以玩的遙控車種類很多，長的溜滑梯連大人都可以玩，球池小朋友們也都玩很瘋。

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村却國際溫泉酒店

宜蘭羅東：村却國際溫泉酒店

村却國際溫泉酒店

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.6
  • 交通：有停車場 離羅東夜市800公尺
  • 參考價格：平日雙人房6,600元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

村却國際溫泉酒店地點靠近羅東夜市，房間大片落地窗視野非常好，且每個房間都有兩個浴缸，可以泡溫泉和奈米牛奶浴，超級享受。飯店規劃了兒童遊戲區、溫水游泳池、戲水池等設施，頂樓星光酒吧夜景非常美，晚餐有很多海鮮可以選擇，早餐時間到下午2點非常方便，可以睡到退房再當午餐吃。

花木馬親子民宿

  • 評價：綜合評分9.4；地點評分9.1
  • 交通：有免費停車場 羅東車站開車10分
  • 參考價格：家庭房4,810元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

宜蘭羅東滿意度超高的花木馬親子民宿很受歡迎，有豐富的親子遊樂設施，玩具很多，房間裡還有樹屋造型的兒童床，小朋友玩得很開心，民宿主人招待親切，很適合來宜蘭家庭旅遊時入住，大人可以放心讓孩子玩耍，好好休息放空度個假。

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