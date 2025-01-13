為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包

【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包

2025年菜外帶
2025-01-13 21:28:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

省錢玩宜蘭，小資族最愛的宜蘭便宜住宿攻略完成囉～

時常都有年輕網友問說想要找宜蘭便宜旅店，其實仔細找找會發現宜蘭也是有很多雙人每晚在1,000元以下的宜蘭民宿、青年旅館、背包客棧，除了地點好還兼顧舒適安全，雖然只會附簡單早餐或其他服務，但對於許多小資族出遊來說已經很足夠。

這篇就來推薦幾間地點和CP值都好的宜蘭便宜住宿，包含熱門的宜蘭市住宿、羅東住宿、礁溪住宿等熱門景點區，是來宜蘭玩很不賴的住宿地點唷～

【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包

番茄溫泉旅店

【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包 【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包

  • 評價：綜合評分9.5；地點評分9.8
  • 交通：地點就在礁溪火車站出口
  • 參考價格：雙人房NT$  1,349元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

有可愛名稱「番茄溫泉旅店」在礁溪火車站出口就可以看到它，且台灣好行站牌就在旁邊，交通位置非常方便很適合輕裝入住。旅店質感超好而且舒服，有專屬密碼行李櫃和燈光，個人插座也非常夠，晚上還能到頂樓溫泉池泡溫泉(需自備泳衣泳帽)，想走到礁溪湯圍溝溫泉公園周邊鬧區去吃喝覓食也很快。

東旅背包客

【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包 【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.1
  • 交通：礁溪溫泉公園約200公尺
  • 參考價格：雙人房NT$960元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

我住過東旅系列其他飯店感覺挺不賴，而這間「東旅背包客」交通地點好，離宜蘭礁溪火車站、礁溪轉運站、溫泉公園森林風呂都很近。有電梯，而且房間和衛浴都是超級乾淨的，在PPT、背包客棧等論壇網站，以及AGODA等訂房網都有很高的評價。

山啄木青年旅館

【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包 【宜蘭便宜住宿】3家平價飯店民宿，省錢推薦懶人包

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分8.3
  • 交通：距離蘭陽觀光夜市 400 公尺
  • 參考價格：雙人房NT$ 1,030元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

山啄木青年旅館地點在宜蘭火車站和宜蘭轉運站旁，利用大眾交通工具玩宜蘭很方便，附近也都有。最喜歡旅店的公共區域、衛浴設備很齊全，整體給人很舒適的感覺，房間內個人置物櫃很大，但床鋪空間較小，適合想要簡單平價住上幾晚的朋友。

更多台灣旅遊攻略

台南台南景點台南親子飯店台南親子景點關子嶺溫泉

高雄高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義嘉義景點嘉義住宿嘉義親子景點阿里山

台北台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭宜蘭景點宜蘭親子景點礁溪住宿

台中台中景點台中親子飯店逢甲夜市谷關溫泉

花蓮花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉花蓮住宿

台東台東景點台東親子景點

桃園桃園景點桃園住宿桃園親子飯店

新竹新竹景點尖石溫泉新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗苗栗露營泰安溫泉三義住宿

南投南投景點日月潭埔里景點清境住宿日月潭住宿

彰化彰化景點雲林景點

屏東墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行小琉球住宿澎湖住宿

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up