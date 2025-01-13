省錢玩宜蘭，小資族最愛的宜蘭便宜住宿攻略完成囉～

時常都有年輕網友問說想要找宜蘭便宜旅店，其實仔細找找會發現宜蘭也是有很多雙人每晚在1,000元以下的宜蘭民宿、青年旅館、背包客棧，除了地點好還兼顧舒適安全，雖然只會附簡單早餐或其他服務，但對於許多小資族出遊來說已經很足夠。

這篇就來推薦幾間地點和CP值都好的宜蘭便宜住宿，包含熱門的宜蘭市住宿、羅東住宿、礁溪住宿等熱門景點區，是來宜蘭玩很不賴的住宿地點唷～

番茄溫泉旅店

有可愛名稱「番茄溫泉旅店」在礁溪火車站出口就可以看到它，且台灣好行站牌就在旁邊，交通位置非常方便很適合輕裝入住。旅店質感超好而且舒服，有專屬密碼行李櫃和燈光，個人插座也非常夠，晚上還能到頂樓溫泉池泡溫泉(需自備泳衣泳帽)，想走到礁溪湯圍溝溫泉公園周邊鬧區去吃喝覓食也很快。

東旅背包客

我住過東旅系列其他飯店感覺挺不賴，而這間「東旅背包客」交通地點好，離宜蘭礁溪火車站、礁溪轉運站、溫泉公園森林風呂都很近。有電梯，而且房間和衛浴都是超級乾淨的，在PPT、背包客棧等論壇網站，以及AGODA等訂房網都有很高的評價。

山啄木青年旅館

評價： 綜合評分8.8；地點評分8.3

交通：距離蘭陽觀光夜市 400 公尺

參考價格：雙人房NT$ 1,030元起

查詢空房：｜Booking訂房

山啄木青年旅館地點在宜蘭火車站和宜蘭轉運站旁，利用大眾交通工具玩宜蘭很方便，附近也都有。最喜歡旅店的公共區域、衛浴設備很齊全，整體給人很舒適的感覺，房間內個人置物櫃很大，但床鋪空間較小，適合想要簡單平價住上幾晚的朋友。

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