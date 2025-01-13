推薦！每次到走雪隧到宜蘭，出隧道時總會看到蘭陽平原和龜山島海景超美，就開始想找幾家住幾晚，包含頭城、蘇澳等都是看海的熱門住宿地點，白天欣賞太平洋無敵海景和日出、晚上看星空聽海浪聲，心情好美好悠閒。

凱渡廣場溫泉酒店

凱渡廣場溫泉酒店外觀造型設計的像船，整體設施相當新穎，房間寬敞舒適，隔音還可以，面海高樓層面龜山島，早上還可以欣賞日出，海景view超棒！館內公共空間寬敞，親子設施豐富，泡湯區也很舒服，有露天風呂、大眾裸湯。自助餐食材都很新鮮，餐點種類豐富。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

評價：綜合評分8.8；地點評分8.3

交通：有停車場 蘇澳火車站走路10分鐘

參考價格：海景奢華家庭房約 7,666元起(含早餐)

查詢空房：｜Booking訂房

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的房間寬敞舒適，尤其推薦高樓層海景房，可以欣賞日出、漁港海景，頂樓有無邊際海景泳池，雖然不大深度也不深，但視野真的很讚，旁邊還有小冷泉池，飯店有給紅酒券，還可以上頂樓喝紅酒吃小點，亦提供閱讀休息室。自助早餐品質不錯，還有地方特色小吃可供選擇。

蘭陽烏石港海景酒店

2021年宜蘭新開幕飯店！推薦蘭陽烏石港海景酒店的海景房，房間整潔備品齊全，奈米SPA浴很舒服，視野佳，可龜山島看到飽，晚上還可以上頂樓星空酒吧看烏石港夜景。B1親子區有switch、繽紛球池，半露天泳池開放時間為4-10月，往返車站也有接駁車可預訂。

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