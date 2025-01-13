為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【宜蘭海景住宿】精選3間宜蘭「有海景」飯店推薦，看龜山島＆蘇澳港美景快收藏

【宜蘭海景住宿】精選3間宜蘭「有海景」飯店推薦，看龜山島＆蘇澳港美景快收藏

2025年菜外帶
2025-01-13 21:32:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

推薦！每次到走雪隧到宜蘭，出隧道時總會看到蘭陽平原和龜山島海景超美，就開始想找幾家住幾晚，包含頭城、蘇澳等都是看海的熱門住宿地點，白天欣賞太平洋無敵海景和日出、晚上看星空聽海浪聲，心情好美好悠閒。

凱渡廣場溫泉酒店

【宜蘭海景住宿】精選3間宜蘭「有海景」飯店推薦，看龜山島＆蘇澳港美景快收藏

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.1
  • 交通：有停車場 國光客運1877至烏石港站，再步行約５分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約  7,500元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

凱渡廣場溫泉酒店外觀造型設計的像船，整體設施相當新穎，房間寬敞舒適，隔音還可以，面海高樓層面龜山島，早上還可以欣賞日出，海景view超棒！館內公共空間寬敞，親子設施豐富，泡湯區也很舒服，有露天風呂、大眾裸湯。自助餐食材都很新鮮，餐點種類豐富。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

【宜蘭海景住宿】精選3間宜蘭「有海景」飯店推薦，看龜山島＆蘇澳港美景快收藏

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分8.3
  • 交通：有停車場 蘇澳火車站走路10分鐘
  • 參考價格：海景奢華家庭房約 7,666元起(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的房間寬敞舒適，尤其推薦高樓層海景房，可以欣賞日出、漁港海景，頂樓有無邊際海景泳池，雖然不大深度也不深，但視野真的很讚，旁邊還有小冷泉池，飯店有給紅酒券，還可以上頂樓喝紅酒吃小點，亦提供閱讀休息室。自助早餐品質不錯，還有地方特色小吃可供選擇。

蘭陽烏石港海景酒店

【宜蘭海景住宿】精選3間宜蘭「有海景」飯店推薦，看龜山島＆蘇澳港美景快收藏

  • 評價：綜合評分8.3；地點評分8.3
  • 交通：有停車場 近蘭陽博物館、烏石港遊客中心和頭城海水浴場
  • 參考價格：海景四人房約 7,655元起(含早餐)
  • 查詢空房：Agoda優惠Booking訂房

2021年宜蘭新開幕飯店！推薦蘭陽烏石港海景酒店的海景房，房間整潔備品齊全，奈米SPA浴很舒服，視野佳，可龜山島看到飽，晚上還可以上頂樓星空酒吧看烏石港夜景。B1親子區有switch、繽紛球池，半露天泳池開放時間為4-10月，往返車站也有接駁車可預訂。

更多台灣旅遊攻略

台南台南景點台南親子飯店台南親子景點關子嶺溫泉

高雄高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義嘉義景點嘉義住宿嘉義親子景點阿里山

台北台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭宜蘭景點宜蘭親子景點礁溪住宿

台中台中景點台中親子飯店逢甲夜市谷關溫泉

花蓮花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉花蓮住宿

台東台東景點台東親子景點

桃園桃園景點桃園住宿桃園親子飯店

新竹新竹景點尖石溫泉新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗苗栗露營泰安溫泉三義住宿

南投南投景點日月潭埔里景點清境住宿日月潭住宿

彰化彰化景點雲林景點

屏東墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行小琉球住宿澎湖住宿

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up