宜蘭是個好山好水好好玩的地方，許多北部的朋友都會在假日規劃宜蘭親子旅遊，宜蘭親子飯店、宜蘭親子住宿的選擇性非常多。這篇幫妳們整理3家宜蘭親子飯店、宜蘭親子住宿清單，每一家在親子旅遊方面都是大獲好評，裏頭具備兒童遊戲區、兒童戲水池、親子主題房型，大家要帶孩子來宜蘭玩，照著訂就對啦

川湯春天溫泉酒店旗艦館

▲川湯春天溫泉酒店旗艦館→ Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$5,262元起

✅停車場(免費)

推薦原因：2019年新開幕的宜蘭親子飯店！三樓規劃了親子樓層，有4種主題房型和科技互動迎賓，會貼心的帶客人到達房間門口超特別。飯店裡有兒童滑水道、水上溜滑梯和選擇很多戶外溫泉SPA之外，卡茲CARS童樂園還有各式各樣的電動車、大球池、溜滑梯、兒童遊戲室，大人小孩都會玩得很開心。

蘭城晶英酒店

▲蘭城晶英酒店 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$6,739元起

親子住宿：2位未滿6歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

推薦原因：宜蘭蘭城晶英飯店是很多麻麻心目中最強的宜蘭親子飯店，飯店所在的新月廣場，是台灣東部最大購物中心，裡面有電影院。內部規劃了許多玩樂設施和親子活動，還把整層樓改成賽車跑道，室內和室外游泳池，8樓和9樓可以預約有帳篷和兒童電動車的親子主題房型配，中庭芬朵奇堡更是孩子們的天堂。飯店的早餐非常豐盛，晚上的烤鴨更是讓人回味，房價不便宜但絕對物有所值，非常推薦！

童媽吉親子飯店

評價：Google綜合評分4.7

交通：有停車場 羅東車站、羅東夜市附近

參考價格：平日雙人房約7,500元起

查詢空房：｜

2021新開幕飯店，處處明亮富有童趣，設施新穎多樣，專為親子打造350坪室內遊戲空間，有3D互動投影球池區、嬰幼兒遊樂室、靜態遊樂室及電競遊樂室，適合各年齡層的孩子遊玩。遊戲區可以玩的遙控車種類很多，長的溜滑梯連大人都可以玩，球池小朋友們也都玩很瘋。

詳細圖文：專為0~8歲兒童打造350坪電動車球池滑梯遊戲主題飯店

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