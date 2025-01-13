宜蘭歡樂宜蘭親子民宿推薦清單完成啦！
宜蘭特色民宿很多，而其中適合家庭親子一起入住的宜蘭親子民宿也不少。這篇就來整理3間設施好、安全性高、可以包棟的宜蘭親子民宿給大家參考。電動車、溜滑梯球池、戶外空間玩具多到玩不完，拔拔媽咪帶著學齡前的小朋友一起入住保證玩翻天。
天使星夢渡假村(2021宜蘭新民宿)
宜蘭這間新開幕的「天使星夢渡假村」有設置小動物園區可以餵小動物、溜滑梯兒童遊戲區、戲水區等，園區還可以提供烤肉服務，更有提供點心吧真的很超值。房間格局採光、擺設家具的材質都非常細緻，景觀也超棒，美中不足的是隔音不太好，其餘整體來說都算不錯。
綠也渡假莊園
這家「綠也渡假莊園」是宜蘭評價很好的親子民宿，庭院有大片草皮和池塘很舒服，適合漫步或野餐，遊戲室超大裡面有含球池溜滑梯，很好消磨時間和小孩體力。家庭房寬敞舒適，設計方面也有巧思，早餐用餐區獨立一棟，可邊享受戶外庭園景觀十分愜意。
童趣樂園-溜滑梯親子民宿
- 評價：綜合評分9.2；地點評分8.9
- 交通：有停車場 離羅東市區5分鐘車程
- 參考價格：平日四人房約 4,200元
- 查詢空房：｜Booking訂房｜
溫馨又貼心的宜蘭親子民宿，地點很好，來往三星知名景點都不遠，溜滑梯房型超可愛，加入了許多設計巧思，不但房間都很乾淨，備有消毒鍋、澡盆、幼兒馬桶墊，還有很多能讓孩子放電的玩具與設施，總之有帶小孩的家長可以來住唷。
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