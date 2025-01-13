宜蘭民宿真的太有特色，感覺每家宜蘭民宿都在比厲害，有適合情侶浪漫民宿選擇，其中又以宜蘭市區民宿、礁溪民宿、羅東夜市周邊民宿最熱門，也有超歡樂的宜蘭親子民宿、宜蘭包棟民宿，無論是夢幻奢華、歐式造景或是歡樂童趣各種風格都可能在這裡出現，以下就來看看這3間厲害的宜蘭民宿吧
Sunday Home
- 評價：綜合評分9.4；地點評分9.4
- 交通：有停車場 離羅東火車站10分鐘車程
- 參考價格：平日四人房約 5,300元（含早餐）
- 查詢空房：｜Booking訂房｜
超美的宜蘭民宿，環境周圍都是寧靜綠地，充滿歐式田園風情，房間乾淨整潔，備品充足，一樓的房間有大浴池，小朋友可以在裡面玩水。餐點很美味（晚餐需提前預約），手作的麵包蛋糕都非常好吃。
九號溫泉旅店
- 評價：綜合評分8.2；地點評分8.7
- 交通：礁溪車站走路10分鐘；礁溪轉運站5分
- 參考價格：平日標準雙人房含早餐約3,250元
- 查詢空房：｜Booking訂房 ｜
- 單純泡湯不住宿：
✔︎雙人湯屋+下午茶+溫泉魚泡腳(1,299元)
宜蘭礁溪這間9號溫泉旅店，地點在湯圍溝公園附近，房型寬敞有私人風呂，住宿還會送九號溫泉魚、釣蝦場或外澳九號咖啡騎馬體驗券，再加上停車也免費，是礁溪CP值很不賴的選擇。
實住介紹：九號溫泉旅店，免費溫泉魚＆騎馬體驗不無聊
noir黑舍
- 評價：綜合評分9.3；地點評分9.0
- 交通：有停車場 近蘭陽博物館、烏石港遊客中心
- 參考價格：平日雙人房約4,500元（含早餐）
- 查詢空房：｜Booking訂房｜
noir黑舍是宜蘭IG網美級民宿，網路評價超好！內外都很吸睛，且無論是盥洗用品、屋內香氛、燈光氛圍，甚至到食物與調酒，都看得出來老闆娘與老闆的巧思和用心，很值得一訪的旅宿。
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