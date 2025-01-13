為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【宜蘭民宿】3家精選宜蘭民宿推薦：包棟烤肉、親子旅遊

【宜蘭民宿】3家精選宜蘭民宿推薦：包棟烤肉、親子旅遊

2025年菜外帶
2025-01-13 21:53:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

宜蘭民宿真的太有特色，感覺每家宜蘭民宿都在比厲害，有適合情侶浪漫民宿選擇，其中又以宜蘭市區民宿、礁溪民宿、羅東夜市周邊民宿最熱門，也有超歡樂的宜蘭親子民宿、宜蘭包棟民宿，無論是夢幻奢華、歐式造景或是歡樂童趣各種風格都可能在這裡出現，以下就來看看這3間厲害的宜蘭民宿吧

【宜蘭民宿】3家精選宜蘭民宿推薦：包棟烤肉、親子旅遊

Sunday Home

【宜蘭民宿】3家精選宜蘭民宿推薦：包棟烤肉、親子旅遊

  • 評價：綜合評分9.4；地點評分9.4
  • 交通：有停車場 離羅東火車站10分鐘車程
  • 參考價格：平日四人房約 5,300元（含早餐）
  • 查詢空房：｜Booking訂房

超美的宜蘭民宿，環境周圍都是寧靜綠地，充滿歐式田園風情，房間乾淨整潔，備品充足，一樓的房間有大浴池，小朋友可以在裡面玩水。餐點很美味（晚餐需提前預約），手作的麵包蛋糕都非常好吃。

九號溫泉旅店

【宜蘭民宿】3家精選宜蘭民宿推薦：包棟烤肉、親子旅遊

宜蘭礁溪這間9號溫泉旅店，地點在湯圍溝公園附近，房型寬敞有私人風呂，住宿還會送九號溫泉魚、釣蝦場或外澳九號咖啡騎馬體驗券，再加上停車也免費，是礁溪CP值很不賴的選擇。

實住介紹：九號溫泉旅店，免費溫泉魚＆騎馬體驗不無聊

noir黑舍

【宜蘭民宿】3家精選宜蘭民宿推薦：包棟烤肉、親子旅遊

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.0
  • 交通：有停車場 近蘭陽博物館、烏石港遊客中心
  • 參考價格：平日雙人房約4,500元（含早餐）
  • 查詢空房：｜Booking訂房

noir黑舍是宜蘭IG網美級民宿，網路評價超好！內外都很吸睛，且無論是盥洗用品、屋內香氛、燈光氛圍，甚至到食物與調酒，都看得出來老闆娘與老闆的巧思和用心，很值得一訪的旅宿。

更多台灣旅遊攻略

台南台南景點台南親子飯店台南親子景點關子嶺溫泉

高雄高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義嘉義景點嘉義住宿嘉義親子景點阿里山

台北台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭宜蘭景點宜蘭親子景點礁溪住宿

台中台中景點台中親子飯店逢甲夜市谷關溫泉

花蓮花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉花蓮住宿

台東台東景點台東親子景點

桃園桃園景點桃園住宿桃園親子飯店

新竹新竹景點尖石溫泉新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗苗栗露營泰安溫泉三義住宿

南投南投景點日月潭埔里景點清境住宿日月潭住宿

彰化彰化景點雲林景點

屏東墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行小琉球住宿澎湖住宿

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up