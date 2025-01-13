玩花蓮住哪裡好呢？有哪些好評價的花蓮飯店呢？這篇收錄了共3家超人氣花蓮飯店＆花蓮民宿，包含大家最愛的花蓮市區住宿、太魯閣住宿、花蓮海景民宿等選擇。

太魯閣晶英酒店

評價：綜合評分8.9；地點評分9.1

交通：有停車場 離花蓮市和花蓮車站1小時車程

參考價格：平日雙人房約 10,000元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

花蓮太魯閣晶英酒店也是超難訂，房間設施頂級舒適，飯店設有室內游泳池、室外游泳池，泡在泳池中享受著得天獨厚的峽谷美景跟山嵐雲霧變化，景色超級療癒。晚上會有原住民表演，全天提供免費飲料，下午茶時段提供鹹甜點及紅白酒無限暢飲，雖然房價不便宜，但絕對是物有所值的花蓮飯店。

花蓮太魯閣晶英酒店

地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號

電話：03-869 1155

官網：taroko.silksplace.com

煙波花蓮太魯閣

評價：綜合評分9.2；地點評分7.7

交通：有停車場 距離新城火車站5分鐘車程

參考價格：平日雙人房約6000元

查詢空房：｜Booking

煙波花蓮太魯閣是2021年全新開幕的花蓮飯店，地點離太魯閣國家公園的入口處不遠，且煙波花蓮太魯閣飯店房型通通面海，眼前是遼闊的太平洋、月牙灣、清水斷崖海景，身後又是秀麗的中央山脈，飯店裡有水療池、蒸氣室烤箱及露天游泳池等設施，是來花蓮度假住宿的新選擇。

✅詳細圖文：煙波花蓮太魯閣：沁海館海景房＆無邊際泳池

✅詳細圖文：煙波花時間花蓮：背包客棧床位＆親子上下舖

煙波花蓮太魯閣

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

電話：03-823 9988

官網：

遠雄悅來大飯店

評價：綜合評分8.5；地點評分8.2

交通：有停車場 距離花蓮火車站 15 分鐘車程

參考價格：平日雙人房約 3,765元

詳細圖文：遠雄悅來大飯店！海景房/設施/早晚餐全紀錄

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

遠雄悅來大飯店擁有居高臨下的視野，山海美景非常漂亮，旁邊就是遠雄海洋公園，最近很夯的山度空間、海崖谷等花蓮景點都在附近。整體走英國維多利亞宮廷式風格，內外充滿度假感，硬體設施維持的還不錯，自助晚餐和早餐蠻好吃且服務態度親切良好，完全就是旅遊勝地度假飯店該有的氛圍。

遠雄悅來大飯店

地址：花蓮縣壽豐鄉山嶺18號

電話：03-812 3999

官網：www.farglory-hotel.com.tw

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