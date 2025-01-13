七星潭是花蓮必遊景點，更是欣賞日出的好地方，周圍不少七星潭旅店民宿聚集，推薦找間可以看海景的七星潭飯店、七星潭民宿住宿一晚，或者七星潭豪華露營也是很夯。
這篇來推薦共3間精選給大家，其中像是網路激推的有著環境好風景美的優勢、老闆好客海景無敵，每家都是在網路上擁有高評價七星潭住宿，包含七星潭旅店、七星潭民宿與露營區都是值得推薦的選擇唷～
七星潭渡假飯店
這間七星潭度假飯店雖然已經有點舊，但因為地點和視野很好，而且價格便宜也相當受到遊客們喜愛，走路五分鐘就能到七星潭遊客中心，而且旅店就可以借用腳踏車，還提供24小時點心吧，整體是CP值很高的七星潭住宿。
七星潭渡假飯店
地址：花蓮縣新城鄉明潭街10號
電話：03-823 2345
官網：www.hotelbayview.com.tw
七星潭泥作輕旅民宿
- 評價：綜合評分9.8；地點評分9.6
- 交通：有停車場 離七星潭海灘200公尺
- 參考價格：雙人房含早餐約2,500元
- 查詢空房：｜Booking訂房
相當有設計感的七星潭住宿，老闆老闆娘都相當親切好客，房間寬敞乾淨一塵不染採工業風裝潢，床鋪舒適度高，而且早晨拉開窗簾眼前就是無敵海景真的相當享受。早餐是由民宿主人親手特製，剝皮辣椒和原民鹹豬肉口味的三明治很受好評。
泥作輕旅民宿
地址：花蓮縣新城鄉七星街116號
電話：09 28057226
官網：https://www.comesithostel.com/
海森威－七星潭電梯民宿
這間海森威－七星潭電梯民宿很有質感，大廳明亮美觀且停車方便，旁邊是柴魚博物館，路口的安口食堂更是知名的七星潭美食餐廳。整體房間設計簡約舒適，現做早餐很豐盛值得入住。
七星潭住宿－海森威
地址：花蓮縣新城鄉七星街91號
電話：0912 151 178
官網：www.nsnhhsw.com
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