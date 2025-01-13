銀座是東京最繁華商業中心，眾多百貨、國際名店齊聚，且離東京車站、築地市場只要搭一站地鐵便利度極高，逛完街就能快速回飯店，不用擠電車很優雅。而銀座住宿訂在哪裡比較好呢？有哪些值得推薦的銀座飯店呢？

挑選地鐵東銀座站、京橋站或新橋站周邊飯店是最佳選擇，這篇來幫大家精選評價高、交通方便且價格實惠的飯店給準備來東京自由行的朋友們參考。

銀座飯店房價預算

當談到東京的飯店房價時，銀座無疑是最昂貴的區域之一。這裡不僅地價高，而且位於東京的核心地帶，因此想要找到便宜的住宿選擇幾乎是不可能。

最新查詢靠近「東銀座站」的飯店平日價格大約在6,000到7,000元之間，而京橋站和新橋站周邊則約在5,000到6,000元。特別是在假日或東京櫻花季節，價格還可能會更高，建議以當前查詢的價格為準。

東京銀座AGORA酒店

銀座Agora飯店是東京近兩年開幕的新飯店，設施狠新穎，設計融合日式與現代風格。旁邊是東銀座站出口，無論去銀座購物還是前往築地市場，都非常方便，且晚上周圍環境十分安靜，性價比極高，讓人感到相當滿意。

千禧三井花園飯店東京

東京銀座千禧三井花園飯店地點銀座四丁目，斜對面是三越百貨，緊鄰東銀座站無論是逛街購物還是搭乘地鐵前往各大景點都極為便利，要去築地市場也只需散步10分鐘。

不過也因為地點太好，所以房間比較小但設計風格很精緻，整體設施也很完善，廁所配備全自動感應掀蓋的免治馬桶，讓整體質感顯得相當高級。

相鐵 FRESA INN 銀座三丁目

這間相鐵 FRESA INN 銀座三丁目是少數在銀座中心區域能找到的平價飯店，房間裝潢很陽春但生活設備齊全，重點是便宜啊！飯店門口就有LOWSON便利商店，離松屋銀座、銀座三越都是走路五分鐘內的距離，很適合單純想要簡單住一晚的朋友們。

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