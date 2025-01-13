為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本【淺草住宿推薦】3家東京淺草飯店、公寓酒店精選！

日本【淺草住宿推薦】3家東京淺草飯店、公寓酒店精選！

2025年菜外帶
2025-01-13 23:45:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

東京自由行安排在淺草住宿是很棒的地點，包含淺草寺、雷門、晴空塔等都是超人氣旅遊景點。而且淺草交通方便，利用淺草線、銀座線等就能往返很多地方，來推薦3家東京很棒的淺草住宿、淺草飯店旅館給大家。

日本【淺草住宿推薦】3家東京淺草飯店、公寓酒店精選！

星野OMO3淺草(2023年新飯店)

日本【淺草住宿推薦】3家東京淺草飯店、公寓酒店精選！

  • 評價：綜合評分；地點評分
  • 交通：淺草站(銀座線、淺草線、東武晴空塔線)走路4分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$ 3,900元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房、雙床房、三人房(沙發床)、四人房
  • 親子住宿：未滿六歲兒童可免費與大人同住

星野集團旗下的OMO3淺草酒店於2023.08開幕，從飯店走到淺草寺只要1分鐘路程，離淺草站也超近，可以從酒店的任何地方欣賞淺草寺和東京晴空塔，整體是非常新穎又具特色的東京淺草飯店選擇。

悅樂東京淺草酒店(2023年新飯店)

日本【淺草住宿推薦】3家東京淺草飯店、公寓酒店精選！

  • 評價：綜合評分8.4；地點評分9.0
  • 交通：淺草站步行2分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$ 2,300元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房、雙床房、晴空塔雙人房
  • 親子住宿：未滿13歲兒童可免費與大人同住

交通方便，附近很多商店、百貨店、還有各式餐廳和好玩的淺草寺景點，附近還有美麗的江邊可以散步，風景很不錯，晴空塔也離的不太遠，地點真的很棒！1F有免費的咖啡可以飲用，房間設施都很新，乾淨且價格合理。

MIMARU 東京淺草(2022年新飯店)

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.4
  • 交通：銀座線淺草站1號出口2分鐘
  • 參考價格：四人家庭公寓約12,000元
  • 查詢空房：｜
  • 房型：單臥套房、雙臥套房、日式套房
  • 親子住宿：最多兩位未滿六歲兒童可免費同住

是現在很夯的公寓酒店，且地點就在銀座線淺草站1號出口出來就到了，走到淺草寺也只要幾百公尺。室內空間大，朋友出遊可以訂兩臥室的，有小孩則可以訂有上下鋪的，再加上房內就有廚房可以煮東西吃，超棒的淺草住宿。

更多日本旅遊攻略

日本日本必買藥妝日本必買電器日本百貨藥妝優惠券

大阪東京自由行東京景點、、東京必買東京美食東京迪士尼迪士尼海洋

大阪大阪自由行大阪景點大阪必買大阪美食大阪環球影城

京都京都自由行京都景點京都住宿京都必買京都美食京都賞櫻

沖繩沖繩自由行沖繩景點沖繩住宿沖繩必買沖繩美食沖繩租車沖繩不自駕

名古屋名古屋自由行名古屋景點名古屋租車

九州九州自由行福岡景點福岡住宿

北海道北海道自由行北海道景點北海道必買北海道美食北海道租車札幌住宿

東北地區：東北自由行青森住宿銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券大丸百貨折價券札幌藥妝折價券松本清折價券日本GU優惠券堂吉訶德優惠券

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up