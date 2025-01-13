東京自由行安排在淺草住宿是很棒的地點，包含淺草寺、雷門、晴空塔等都是超人氣旅遊景點。而且淺草交通方便，利用淺草線、銀座線等就能往返很多地方，來推薦3家東京很棒的淺草住宿、淺草飯店旅館給大家。

星野OMO3淺草(2023年新飯店)

星野集團旗下的OMO3淺草酒店於2023.08開幕，從飯店走到淺草寺只要1分鐘路程，離淺草站也超近，可以從酒店的任何地方欣賞淺草寺和東京晴空塔，整體是非常新穎又具特色的東京淺草飯店選擇。

悅樂東京淺草酒店(2023年新飯店)

交通方便，附近很多商店、百貨店、還有各式餐廳和好玩的淺草寺景點，附近還有美麗的江邊可以散步，風景很不錯，晴空塔也離的不太遠，地點真的很棒！1F有免費的咖啡可以飲用，房間設施都很新，乾淨且價格合理。

MIMARU 東京淺草(2022年新飯店)

評價：綜合評分9.3；地點評分9.4

交通：銀座線淺草站1號出口2分鐘

參考價格：四人家庭公寓約12,000元

查詢空房：｜

房型：單臥套房、雙臥套房、日式套房

親子住宿：最多兩位未滿六歲兒童可免費同住

是現在很夯的公寓酒店，且地點就在銀座線淺草站1號出口出來就到了，走到淺草寺也只要幾百公尺。室內空間大，朋友出遊可以訂兩臥室的，有小孩則可以訂有上下鋪的，再加上房內就有廚房可以煮東西吃，超棒的淺草住宿。

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