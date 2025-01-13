到東京澀谷玩要住哪裡呢？

澀谷(Shibuya)是東京時尚及娛樂產業的重鎮，以最具代表性的五叉路口為中心，全是令人目眩的電子看板。觀光客非常多，住在這裡的交通和旅遊機能都超棒，以下精選3間漂亮舒適且CP值高的澀谷住宿飯店給大家參考。

澀谷全天廣場飯店(2022年新建)

評價：綜合評分8.7；地點評分9.4

交通：JR澀谷站走路約2分鐘

參考價格：雙人房約 5,000元起

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飯店的地理位置極佳，樓上是宮下公園，旁邊就是地鐵站附近，逛街購物都很方便。房間不大，但設計的讓人覺得很舒適，質感很好，入住及退房都採用自助式，一二樓有餐廳可以吃早午晚餐。

澀谷飛翼國際高級酒店

櫃檯人員友善親切，一樓備品區琳瑯滿目，有加濕器、燙髮器、取暖器等都可以租，還有小零食、濃湯包，都可以無限取用。早餐很豐盛，房間簡單舒適和日本大多飯店一樣狹小，但浴室比我想像的要寬，所以很不錯！

澀谷Stream東急卓越大飯店

東京澀谷住宿飯店，離澀谷站非常近，走路不用五分鐘極佳位置，就算要散步到惠比壽代官山都很近。整體設計感非常簡約又時髦，房間很大，乾淨舒適，高樓層從窗戶看出去的視野很好。

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