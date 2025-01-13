東京池袋要住哪？有哪些池袋的飯店值得推薦呢？這篇來整理最新池袋住宿攻略，精選出評價高、交通方便且價格實惠的飯店給大家參考，無論是閨蜜情侶、家庭旅遊都很適合收藏唷！
DEL style 池袋東口大和魯內飯店
- 評價：綜合評分8.7；地點評分9
- 交通：池袋站東口走路約2分鐘
- 參考價格：雙人房約3,600元起
- 房型：雙人房、雙床房
- 親子：搜尋時請加入孩童年齡與人數
- 查詢：｜Booking｜
這間DEL style 池袋東口大和魯內飯店在鬧區中心，出門就能開始逛街覓食，散步到池袋太陽城也很近。房間乾淨空間中等不會太小，入住時可以在櫃檯挑選免費面膜等備品，住過幾次都相當滿意。
池袋太陽城王子大飯店
- 評價：綜合評分8.5；地點評分8.5
- 交通：池袋站走路約10分鐘
- 價格：雙人房約3,900元起
- 房型：雙人房、雙床房、四人房
- 親子：12歲以下可免費與大人同住
- 查詢：｜Booking｜
Sunshine City是池袋最大的商業設施，結合池袋太陽城王子大飯店、水族館、高空展望台、商店街、美食街，還有關東最大的寶可夢中心等部分，本身就很好逛。
離池袋車站走路約10分鐘，門口有直達羽田、成田的，交通算是相當便利。疫情期間有更新硬體，空間比許多商務型飯店要大得多也是優點。
MIMARU東京池袋
- 評價：綜合評分8.9；地點評分8.7
- 交通：池袋站走路五分鐘
- 價位：單臥室公寓約10,800元
- 房型：單臥、雙臥室公寓，最高可住6人
- 親子：6歲以下可免費與大人同住
- 查詢：｜Booking｜
MIMARU東京池袋是公寓式酒店，位置離池袋站西口和北口非常近，旁邊就有全家便利商店，過馬路還有間超市，要到鬧區逛街很輕鬆。
房間很大，雙臥室套房可以住到六個人，室內規劃有客廳和小廚房，微波爐、冰箱、鍋碗瓢盆一應俱全相當貼心，很適合家庭旅遊或想要在飯店自己煮點東西吃的朋友。
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