為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【池袋住宿推薦】3家東京池袋車站周邊飯店精選！

【池袋住宿推薦】3家東京池袋車站周邊飯店精選！

2025年菜外帶
2025-01-13 23:53:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

東京池袋要住哪？有哪些池袋的飯店值得推薦呢？這篇來整理最新池袋住宿攻略，精選出評價高、交通方便且價格實惠的飯店給大家參考，無論是閨蜜情侶、家庭旅遊都很適合收藏唷！

【池袋住宿推薦】3家東京池袋車站周邊飯店精選！

DEL style 池袋東口大和魯內飯店

【池袋住宿推薦】3家東京池袋車站周邊飯店精選！

  • 評價：綜合評分8.7；地點評分9
  • 交通：池袋站東口走路約2分鐘
  • 參考價格：雙人房約3,600元起
  • 房型：雙人房、雙床房
  • 親子：搜尋時請加入孩童年齡與人數
  • 查詢：｜Booking

這間DEL style 池袋東口大和魯內飯店在鬧區中心，出門就能開始逛街覓食，散步到池袋太陽城也很近。房間乾淨空間中等不會太小，入住時可以在櫃檯挑選免費面膜等備品，住過幾次都相當滿意。

池袋太陽城王子大飯店

【池袋住宿推薦】3家東京池袋車站周邊飯店精選！

  • 評價：綜合評分8.5；地點評分8.5
  • 交通：池袋站走路約10分鐘
  • 價格：雙人房約3,900元起
  • 房型：雙人房、雙床房、四人房
  • 親子：12歲以下可免費與大人同住
  • 查詢：｜Booking

Sunshine City是池袋最大的商業設施，結合池袋太陽城王子大飯店、水族館、高空展望台、商店街、美食街，還有關東最大的寶可夢中心等部分，本身就很好逛。

離池袋車站走路約10分鐘，門口有直達羽田、成田的，交通算是相當便利。疫情期間有更新硬體，空間比許多商務型飯店要大得多也是優點。

MIMARU東京池袋

【池袋住宿推薦】3家東京池袋車站周邊飯店精選！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.7
  • 交通：池袋站走路五分鐘
  • 價位：單臥室公寓約10,800元
  • 房型：單臥、雙臥室公寓，最高可住6人
  • 親子：6歲以下可免費與大人同住
  • 查詢：｜Booking

MIMARU東京池袋是公寓式酒店，位置離池袋站西口和北口非常近，旁邊就有全家便利商店，過馬路還有間超市，要到鬧區逛街很輕鬆。

房間很大，雙臥室套房可以住到六個人，室內規劃有客廳和小廚房，微波爐、冰箱、鍋碗瓢盆一應俱全相當貼心，很適合家庭旅遊或想要在飯店自己煮點東西吃的朋友。

更多日本旅遊攻略

日本日本必買藥妝日本必買電器日本百貨藥妝優惠券

大阪東京自由行東京景點、、東京必買東京美食東京迪士尼迪士尼海洋

大阪大阪自由行大阪景點大阪必買大阪美食大阪環球影城

京都京都自由行京都景點京都住宿京都必買京都美食京都賞櫻

沖繩沖繩自由行沖繩景點沖繩住宿沖繩必買沖繩美食沖繩租車沖繩不自駕

名古屋名古屋自由行名古屋景點名古屋租車

九州九州自由行福岡景點福岡住宿

北海道北海道自由行北海道景點北海道必買北海道美食北海道租車札幌住宿

東北地區：東北自由行青森住宿銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券大丸百貨折價券札幌藥妝折價券松本清折價券日本GU優惠券堂吉訶德優惠券

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up