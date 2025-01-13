東京池袋要住哪？有哪些池袋的飯店值得推薦呢？這篇來整理最新池袋住宿攻略，精選出評價高、交通方便且價格實惠的飯店給大家參考，無論是閨蜜情侶、家庭旅遊都很適合收藏唷！

DEL style 池袋東口大和魯內飯店

這間DEL style 池袋東口大和魯內飯店在鬧區中心，出門就能開始逛街覓食，散步到池袋太陽城也很近。房間乾淨空間中等不會太小，入住時可以在櫃檯挑選免費面膜等備品，住過幾次都相當滿意。

池袋太陽城王子大飯店

Sunshine City是池袋最大的商業設施，結合池袋太陽城王子大飯店、水族館、高空展望台、商店街、美食街，還有關東最大的寶可夢中心等部分，本身就很好逛。

離池袋車站走路約10分鐘，門口有直達羽田、成田的，交通算是相當便利。疫情期間有更新硬體，空間比許多商務型飯店要大得多也是優點。

MIMARU東京池袋

MIMARU東京池袋是公寓式酒店，位置離池袋站西口和北口非常近，旁邊就有全家便利商店，過馬路還有間超市，要到鬧區逛街很輕鬆。

房間很大，雙臥室套房可以住到六個人，室內規劃有客廳和小廚房，微波爐、冰箱、鍋碗瓢盆一應俱全相當貼心，很適合家庭旅遊或想要在飯店自己煮點東西吃的朋友。

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