很多要去東京玩的粉絲問東京推薦住哪裡？有哪些評價好價格合理的飯店呢？

這篇整理3家東京飯店給大家參考，要便宜就是找東京淺草、池袋、澀谷的飯店；喜歡逛街購物，住在銀座、新宿周邊就是好選擇，還有東京迪士尼周邊飯店也是超熱門，來東京玩只要把飯店訂在這幾個地方就對啦

規劃東京住宿時建議以JR山手線東京／上野／淺草／新宿／澀谷／銀座／池袋等交通要點為主來搜尋飯店，一來景點美食或百貨商圈集中，二來搭JR或地鐵交通方便。要玩東京迪士尼，也推薦訂個1~2晚在迪士尼度假區中可以玩得更盡興。

三井花園飯店京橋

三井花園飯店京橋離東京車站走路5分鐘，交通便利，搭車去迪士尼不用換車，走到銀座逛街也很方便，且鄰近近東京車站地下街，有知名拉麵匯集和眾多伴手禮店超方便。房間品質精緻，空間在東京算大，住起來很舒服！

唐草飯店東京站

唐草飯店東京站從八重洲北口出來不到五分鐘就到了，附近生活機能也很好。房間乾淨整齊，住宿空間也還算寬敞。早餐品項簡單吃飽沒問題，另外飯店有會中文的服務人員，親切有禮貌溝通無礙，大廳還有提供免費飲料吧，以這價位真的是很超值的東京車站住宿選擇。

＆Here TOKYO UENO

推薦重點：東京上野這間這裡飯店「＆Here TOKYO UENO」是全新開幕的上野飯店，地點正對著上野恩賜公園的不忍池，周邊走路10分鐘內就有包含上野車站、京成上野等五個電車和地鐵站，以及堂吉訶德、阿美橫町、松阪屋百貨等購物點，優越地理位置和豐富設施

詳細介紹：＆Here TOKYO UENO

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