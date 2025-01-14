花蓮真的是太好玩，白天看山看海，還能搭船去賞鯨豚或到太魯閣欣賞壯觀峽谷，遇到金針花季，滿山遍野花開的六十石山更是不可多得的美景，晚上則可以安排東大門夜市大吃一頓超豐富，找間很棒的花蓮住宿、花蓮飯店為旅程更添回憶。這3家精選的花蓮飯店相信可以大大降低踩雷的機率，趕緊安排來走跳一輪吧！
煙波大飯店花蓮館
煙波大飯店花蓮館在花蓮市區，房間舒適整潔且浴缸很大，有三溫暖設施，自助中西式早餐豐富，還能吃到特色主題美食(台式刈包、雞湯小卷米粉)。交通可以到官網預約車站接送服務，有免費停車場不過多數是機械式車位，休旅車能不能停建議向飯店確認。
煙波大飯店花蓮館
地址：花蓮市中美路142號
電話：03-822 2666
官網：hualien.lakeshore.com.tw
花蓮秧悅美地度假酒店
花蓮秧悅美地度假酒店環境走峇里島風格細緻優美，戶外的香草迷宮、落羽松林都非常美，給人很放鬆的感覺，晚上室外溫水泳池畔有歌手駐唱，館內設有兒童俱樂部和兒童遊戲區。房間乾淨整潔，浴室即可使用蒸氣非常方便。
✅圖文介紹：花蓮秧悅美地度假酒店
花蓮秧悅美地度假酒店
地址：花蓮縣吉安鄉干城二街100號
電話：03-812 9168
官網：www.gaeavilla.com
太魯閣晶英酒店
花蓮太魯閣晶英酒店也是超難訂，房間設施頂級舒適，飯店設有室內游泳池、室外游泳池，泡在泳池中享受著得天獨厚的峽谷美景跟山嵐雲霧變化，景色超級療癒。晚上會有原住民表演，全天提供免費飲料，下午茶時段提供鹹甜點及紅白酒無限暢飲，雖然房價不便宜，但絕對是物有所值的花蓮飯店。
花蓮太魯閣晶英酒店
地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號
電話：03-869 1155
官網：taroko.silksplace.com
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