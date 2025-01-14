花蓮真的是太好玩，白天看山看海，還能搭船去賞鯨豚或到太魯閣欣賞壯觀峽谷，遇到金針花季，滿山遍野花開的六十石山更是不可多得的美景，晚上則可以安排東大門夜市大吃一頓超豐富，找間很棒的花蓮住宿、花蓮飯店為旅程更添回憶。這3家精選的花蓮飯店相信可以大大降低踩雷的機率，趕緊安排來走跳一輪吧！

煙波大飯店花蓮館

煙波大飯店花蓮館在花蓮市區，房間舒適整潔且浴缸很大，有三溫暖設施，自助中西式早餐豐富，還能吃到特色主題美食(台式刈包、雞湯小卷米粉)。交通可以到官網預約車站接送服務，有免費停車場不過多數是機械式車位，休旅車能不能停建議向飯店確認。

煙波大飯店花蓮館

地址：花蓮市中美路142號

電話：03-822 2666

官網：hualien.lakeshore.com.tw

花蓮秧悅美地度假酒店

評價：綜合評分8.2；地點評分7.4

交通：停車場 位於吉安

參考價格：平日雙人房約 8,263元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

花蓮秧悅美地度假酒店環境走峇里島風格細緻優美，戶外的香草迷宮、落羽松林都非常美，給人很放鬆的感覺，晚上室外溫水泳池畔有歌手駐唱，館內設有兒童俱樂部和兒童遊戲區。房間乾淨整潔，浴室即可使用蒸氣非常方便。

✅圖文介紹：花蓮秧悅美地度假酒店

花蓮秧悅美地度假酒店

地址：花蓮縣吉安鄉干城二街100號

電話：03-812 9168

官網：www.gaeavilla.com

太魯閣晶英酒店

評價：綜合評分8.9；地點評分9.1

交通：有停車場 離花蓮市和花蓮車站1小時車程

參考價格：平日雙人房約 10,000元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

花蓮太魯閣晶英酒店也是超難訂，房間設施頂級舒適，飯店設有室內游泳池、室外游泳池，泡在泳池中享受著得天獨厚的峽谷美景跟山嵐雲霧變化，景色超級療癒。晚上會有原住民表演，全天提供免費飲料，下午茶時段提供鹹甜點及紅白酒無限暢飲，雖然房價不便宜，但絕對是物有所值的花蓮飯店。

花蓮太魯閣晶英酒店

地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號

電話：03-869 1155

官網：taroko.silksplace.com

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿