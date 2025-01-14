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日本【東京迪士尼住宿推薦】官方飯店/公認飯店/好夥伴飯店精選！

2025年菜外帶
2025-01-14 09:35:00 文字：marktrip
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marktrip

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玩東京迪士尼住宿推薦哪裡好？哪幾間東京迪士尼飯店評價好？幫大家整理好日本東京迪士尼住宿，精選出三間最受好評的飯店，趕緊筆記吧！

日本【東京迪士尼住宿推薦】官方飯店/公認飯店/好夥伴飯店精選！

東京灣希爾頓飯店

日本【東京迪士尼住宿推薦】官方飯店/公認飯店/好夥伴飯店精選！

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.9
  • 交通：有停車場
  • 家庭：0至5歲(含)兒童不加床可免費與大人同住
  • 參考價格：雙人房約7,600元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

東京灣希爾頓酒店在訂房網近萬則評價幾乎零負評，超厲害！

有迪士尼商店、24H超商，海景房開窗可以見到東京灣美景，最大的特色就是多種親子主題式的客房設計超級吸睛，還附設休憩區及兒童遊戲區，整個飯店充滿童趣的味道，非常適合東京親子旅遊的朋友，同樣也有往返機場的利木津巴士，但建議提早預約。

✓圖文：【東京迪士尼住宿推薦】東京灣希爾頓飯店

東京灣喜來登大酒店

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.9
  • 交通：有停車場
  • 家庭：2歲(含)以上兒童依大人標準收費
  • 參考價格：雙人房約6,600元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

是評價很棒的東京迪士尼住宿飯店，我們自己住過也相當滿意，房間寬敞採光好，有色彩繽紛的親子房，而且東京灣喜來登大酒店也是很靠近「海濱站」的東京迪士尼公認飯店，即使不等接駁車，走路就能到輕軌站超方便。也可以預約利木津巴士前往成田和羽田兩大機場。

✓詳細：東京灣喜來登飯店：迪士尼友好飯店親子房開箱

東京灣東方酒店

日本【東京迪士尼住宿推薦】官方飯店/公認飯店/好夥伴飯店精選！

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分9
  • 交通：有停車場 JR新浦安站1分鐘
  • 去迪士尼方式：免費巴士約15分鐘抵達東京迪士尼
  • 參考價格：雙人房約5,600元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

飯店過馬路有大型購物中心，有天橋與JR新埔安站連接，搭一站就到舞濱站，可以預約利木津巴士前往成田和羽田兩大機場，並提供從羽田機場、成田機場到飯店之間的行李托運服務，也有提供好夥伴飯店免費接駁巴士可以前往舞濱站、迪士尼樂園交通便利。

飯店整體走歐風建築設計，房間內有提供足部按摩器，很貼心。樓下有迪士尼商店、Lawson便利商店，附近還有AEON和藥妝店可以逛，省錢大推薦！

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