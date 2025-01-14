有網友問說有哪些新的東京住宿、新的東京飯店值得推薦呢？又有哪幾間新開幕東京飯店一登場就好評不斷呢？這篇就幫大家整理最新版東京住宿攻略，精選東京新開幕飯店給大家參考！

東京澀谷英迪格酒店(2023年新飯店)

Indigo Tokyo Shibuya位於澀谷最精華區，位於大樓的13～23層，房間裝潢就是走輕奢華的風格，將於2023年9月開幕，可以看到富士山和東京晴空塔，絕對是年底到東京自由行時最搶眼的東京新飯店惹！

OMO3淺草 by 星野集團(2023新飯店)

星野集團旗下的將於 2023年7月全新開幕。飯店就在最熱門的淺草寺旁邊，從酒店窗景就能欣賞淺草寺和東京晴空塔的景觀，加上星野度假村提供的住宿品質與服務，肯定相當搶手的啦！

東京押上京成里士滿酒店(2022年新飯店)

是平價又舒適的東京新飯店，可搭SkyAccess特急直達成田機場，利用地鐵串連東京各大景點也都很方便。房間乾淨備品優質，13樓有小觀景台可以拍晴空塔(每日開放至21:00)，旁邊還有life超市，樓下2樓直達小孩最愛的藏壽司。

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