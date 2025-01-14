東京自由行我覺得東京車站周邊飯店是不錯選擇，、羽田機場直達，不管搭地鐵前往各景點，或搭新幹線到大阪、京都都很方便，另外東京車站本身就好逛好買，還能就近前往銀座購物超棒！這篇來分享自己的東京車站住宿筆記！
東京八重洲 Karaksa Hotel Colors 飯店
- 評價：綜合評分9.0；地點評分9.3
- 交通：東京車站步行6分鐘
- 價位參考：雙人房淡季NT$ 4,000元
- 查詢空房：｜Booking訂房
這間剛開幕的地點相當方便，生活機能很好，便利商店、地鐵站、咖啡廳、高島屋、花山烏冬麵等都近在咫尺！房間乾淨舒適，設施很新，二樓也有迷你自助餐廳，免費提供小吃、飲料和日本酒，非常值得～
唐草飯店東京站
- 評價：綜合評分8.8；地點評分9.3
- 交通：JR東京站徒步5分鐘
- 價位參考：雙人房淡季NT$4,000元
- 查詢空房：｜Booking訂房
唐草飯店東京站從八重洲北口出來不到五分鐘就到了，附近生活機能也很好。房間乾淨整齊，住宿空間也還算寬敞。早餐品項簡單吃飽沒問題，另外飯店有會中文的服務人員，親切有禮貌溝通無礙，大廳還有提供免費飲料吧，以這價位真的是很超值的東京車站住宿選擇。
三井花園飯店京橋
- 評價：綜合評分8.7；地點評分9
- 交通：JR東京站八重洲中央口步行5分鐘、京橋站7號口步行2分鐘
- 參考價格：雙人房約6,200元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
三井花園飯店京橋離東京車站走路5分鐘，交通便利，搭車去迪士尼不用換車，走到銀座逛屆也很方便，附近就有東京車站地下街，有知名拉麵匯集，和眾多甜點名物，買伴手禮超方便。房間品質精緻，空間在東京算大，住起來很舒服！
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