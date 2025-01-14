東京秋葉原要住哪裡呢？推薦以秋葉原站，地鐵銀座線末広町駅附近來找飯店最理想，附近是熱鬧的秋葉原電氣街，逛街吃東西都極方便，至於有哪些飯店值得推薦？這篇來整理最新秋葉原住宿攻略，精選3家評價高且交通方便、價格實惠的飯店給大家參考。

秋葉原觀光酒店＆咖啡

這間位置還不錯，離秋葉原站走路約5~10分鐘，附近有全家及小七便利店，機能完善。

房間裝修新穎，空間寬敞，可容納兩至三個大行李箱，而且床墊可以自由移動這對於家裡有小朋友來說也是很方便。大廳有自助取用的盥洗備品及免費咖啡，每天可享一杯美式咖啡，整體服務貼心，不過客房整理沒那麼確實是小缺點。

JR東日本大都會高級飯店-秋葉原

評價：綜合評分9.2；地點評分9.8

交通：JR秋葉原站共構

價格：雙人房約4,100元起

房型：單人房、雙人房、雙床房

親子：搜尋時請輸入兒童年齡與人數

查詢：｜

幾乎就與秋葉原站共構，大門出來就是秋葉原最主要的購物區，機能完善交通超級便利。

房間乾淨整齊隔音佳，並配備Dyson吹風機與空氣清淨機，提供自助式早餐、免費咖啡與備品、泡澡入浴劑等便利服務，而且早餐券可在隔壁的星巴克折抵，靈活彈性十分實用，整體特別適合追求便利與高品質服務的大家。

秋葉原曼迪高級飯店

MONday系列是現在很多家庭旅遊喜歡的公寓式酒店，房間裡就有簡易廚房、IH爐、微波爐等器具而離車站走路約五分鐘不遠，算是稍微離開鬧區比較安靜，另一邊還能直接走去淺草橋站。

附近吃喝都方便，還有大國藥妝、AEON超市可以買東西，房間很大，我們訂的四人房還有個可以關起來的和室，還有洗衣機能用，很適合帶小孩來東京玩的時候全家入住。

更多日本旅遊攻略

日本：日本必買藥妝、日本必買電器、日本百貨藥妝優惠券

大阪：東京自由行、東京景點、、東京必買、東京美食、東京迪士尼、迪士尼海洋

大阪：大阪自由行、大阪景點、大阪必買、大阪美食、大阪環球影城

京都：京都自由行、京都景點、京都住宿、京都必買、京都美食、京都賞櫻

沖繩：沖繩自由行、沖繩景點、沖繩住宿、沖繩必買、沖繩美食、沖繩租車、沖繩不自駕

名古屋：名古屋自由行、名古屋景點、名古屋租車

九州：九州自由行、福岡景點、福岡住宿

北海道：北海道自由行、北海道景點、北海道必買、北海道美食、北海道租車、札幌住宿

東北地區：東北自由行、青森住宿、銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券、大丸百貨折價券、札幌藥妝折價券、松本清折價券、日本GU優惠券、堂吉訶德優惠券