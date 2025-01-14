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日本【晴空塔住宿】3家東京押上晴空塔飯店推薦

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2025-01-14 09:50:00 文字：marktrip
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marktrip

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晴空塔(Tokyo Skytree)是東京地標景點，高樓層有景觀台、低樓層有天空町商店街，附近淺草、上野也是來東京自由行必玩區域，再加上交通相當方便，綜合多面向逐漸成為很受歡迎的東京住宿區域選擇。這篇來幫大家整理住在晴空塔周邊優缺點，精選評價高、交通方便且價格實惠的飯店給大家參考。

日本【晴空塔住宿】3家東京押上晴空塔飯店推薦

東京押上京成里士滿酒店

日本【晴空塔住宿】3家東京押上晴空塔飯店推薦

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.6
  • 交通：押上站B3出口步行1分鐘
  • 價位：雙人房淡季2,900元
  • 查詢：｜Booking
  • 房型：單人房、雙人房、三人房
  • 親子：搜尋時加入兒童年齡與人數查詢

在晴空塔旁邊，吃喝購物都可在晴空塔裡面解決，旁邊還有life超市和藏壽司，搭一站就能抵達淺草，再加上從押上站可搭直達成田機場羽田機場，再加上價格算是很經濟實惠，是現在蠻多人推薦安排住宿的地點。

東京ONE酒店

日本【晴空塔住宿】3家東京押上晴空塔飯店推薦

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.5
  • 交通：押上站走路3分鐘
  • 價位：雙人房淡季2,600元
  • 查詢：｜Booking
  • 房型：雙人房、雙床房、圖書室套房、工作室套房
  • 親子：未滿13歲兒童可免費與大人同住

隈研吾大師設計的one@TOKYO飯店，雖然到淺草熱鬧區域需要轉車，但前往晴空塔十分方便，頂樓更能欣賞180度的晴空塔周邊景觀。

房間空間不算大，兩個人住可能稍嫌狹小，但許多設備巧妙地隱藏於裝潢之中，彷彿變出魔術般的空間，整體來說並不會感到過於不便。

詳細圖文：【東京淺草住宿】One@Tokyo Hotel

東京押上Richmond Premier酒店

日本【晴空塔住宿】3家東京押上晴空塔飯店推薦

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.4
  • 交通：地鐵押上站走路2分鐘
  • 價格：雙人房約4,800元起
  • 查詢：｜Booking
  • 房型：雙人房、雙床房、三人房、四人房、連通房(最高可住八人)
  • 親子：未滿12歲兒童可免費與大人同住

這間房間比一般東京飯店還寬敞，且地理位置絕佳，對面就是東京晴空塔商店街，吃喝玩樂都沒問題。

酒店對面就是淺草線押上站，去銀座、涉谷或表参道都有地鐵非常方便。可以免轉車直達成田機場羽田機場，還能搭利木津巴士去迪士尼

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