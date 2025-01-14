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日本【難波住宿指南】3家大阪難波飯店推薦，近車站百貨首選！

2025年菜外帶
2025-01-14 09:52:00 文字：marktrip
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marktrip

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難波是大阪重要交通樞紐，多線地鐵巴士都在此處交會，還有直達關西機場的南海電鐵，以及近鐵奈良線，附近也是超好逛，這篇從交通便利、鄰近百貨商店街、價格實惠等方向精選10間難波飯店推薦給大家參考，在大阪自由行時把飯店訂在這裡準沒錯。

日本【難波住宿指南】3家大阪難波飯店推薦，近車站百貨首選！

大阪難波日和飯店

  • 評價：綜合評分9.1、地點評分9.6
  • 交通：南海難波站走路約2分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$4,000元
  • 查空房：｜Booking

位於大阪的心齋橋、難波和四橋中心點，近南海電鐵往返機場十分方便。房間中上等級，價格不會太貴，備品很完善，房間有足部按摩機、卸妝油、洗面乳、潤髮乳、電捲棒，且宵夜21:30~23:00還免費提供關西大石茶泡飯，整體服務很好呢～

✓圖文：【大阪住宿】大阪難波日和飯店(評價9.0)

大阪南海瑞士飯店

  • 評價：綜合評分8.8、地點評分9.6
  • 交通：南海難波車站正上方
  • 價位參考：雙人房淡季NT$7,600元
  • 查空房：｜Booking

交通便利，飯店與南海難波站共構下樓就可以搭車前往關西機場。住這裡離黑門市場、道頓堀、心齋橋等鬧區都很近，逛街購物覓食都極方便。有室內游泳池，早餐在36樓視野不錯，房間整體寬敞舒適，一直有著相當好的評價。

京阪難波格蘭德飯店

  • 評價：綜合評分8.8、地點評分8.8
  • 交通：南海難波站走路約5分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$2,700元
  • 查空房：｜｜

是2023年開幕的大阪新飯店，地點鄰近南海難波站，從車站到飯店都有電梯還蠻方便，飯店旁邊是高島屋百貨、Osaka Park和難波City購物中心，門口就有Lowson和藏壽司，附近用餐選擇性很多。

有小廚房和洗脫烘衣機，大廳也提供很多樣的備品保養品，整體作為短期旅遊住宿還不錯。不過因為是新開發區，離難波百貨區或心齋橋算是比較遠的，走路過去大約10分鐘。

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