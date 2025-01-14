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【心齋橋住宿】3家大阪心齋橋地鐵站與商店街飯店精選！

2025年菜外帶
2025-01-14 09:55:00 文字：marktrip
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marktrip

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心齋橋周邊是大阪最具代表性的購物商店區，包含心齋橋商店街、戎橋筋商店街、大丸百貨、黑門市場等範圍超大，在大阪自由行時把飯店訂在這裡準沒錯。這篇從交通便利、鄰近商店街、價格實惠等實用方向精選3間大阪心齋橋飯店推薦給大家參考，都是來大阪旅遊時很棒的住宿地點唷！

【心齋橋住宿】3家大阪心齋橋地鐵站與商店街飯店精選！

大阪心斎橋橋梁酒店

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.9
  • 交通：心齋橋站7號出口走路3分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$3,000元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

離地鐵心齋橋站和商店街都很近，出門幾秒就有Lawson，雖然房間偏小但房價便宜，可免費借美容蒸汽機跟電捲棒，冰箱飲料免費每天補很貼心。還會舉辦各種日本文化體驗，另外大廳有按摩椅，還有飲料和備品自助區、早餐、宵夜拉麵跟啤酒暢飲，通通都是免費的。

✓圖文：【心齋橋住宿】The Bridge Hotel

HOTEL THE LEBEN OSAKA

【心齋橋住宿】3家大阪心齋橋地鐵站與商店街飯店精選！

  • 評價：綜合評分9.2；地點評分8.5
  • 交通：地鐵長堀橋站走路約3分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$4,700元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

大阪樂本飯店(HOTEL THE LEBEN OSAKA)是2022年新開幕的心齋橋飯店，走路10分鐘就能到達心齋橋商店街，周圍吃喝購物相當方便。最讓人稱讚的是客房室內最少都有9坪空間超大，房間佈局寬敞，很適合觀光、購物行程。 大廳後面有自助迎賓飲品，TEARTH茶包種類很多，還有飯店用的卸妝油到乳液都是雪肌精的，這也是女生入住時的一大亮點。

✓圖文：【大阪心齋橋住宿】大阪樂本飯店

大阪CROSS十字飯店

【心齋橋住宿】3家大阪心齋橋地鐵站與商店街飯店精選！

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.6
  • 交通：地鐵難波站、心齋橋站走路5分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$3,600元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間大阪CROSS飯店已經夯很久，門口就是大阪重要的御堂筋，離跑跑男所在的戎橋走路兩分鐘，飯店對面還有唐吉軻德驚安殿堂，根本就是位於心齋橋的最中心！

飯店本身裝潢也很時尚，大廳有備品自取，還提供免費現磨咖啡機，房間乾淨舒服，衛浴寬敞有浴缸可以泡澡，各方面表現都十分理想，缺點就是非常搶手，建議要提早預訂。

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