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日本【東京住宿指南】淺草、上野、新宿、銀座等住宿區域優缺

2025年菜外帶
2025-01-14 09:59:00 文字：marktrip
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marktrip

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東京住宿推薦住哪裡？

日本【東京住宿指南】淺草、上野、新宿、銀座等住宿區域優缺

規劃東京住宿時，從方便性、機能性角度來說把飯店訂在JR山手線沿途的上野／淺草／新宿／澀谷／銀座／池袋等交通要點是最佳選擇，而且百貨公司、商店街集中購物覓食都輕鬆。要玩東京迪士尼，也推薦訂個1~2晚在迪士尼度假區中可以玩得更盡興。

東京住宿熱門區域優缺

日本【東京住宿指南】淺草、上野、新宿、銀座等住宿區域優缺

  • ：成田機場直達交通樞紐，房價中等，環境不吵雜是優點，但飯店選擇相對少。
  • ：以東京來說飯店房價相對便宜，熱門景點淺草寺、晴空塔
  • ：東京百貨集中地與最強交通樞紐，歌舞伎町是夜生活重鎮。缺點房價高，晚上比較吵，建議選離新宿1~2站地鐵的飯店。
  • ：貴婦姐妹們逛街重點，一線國際品牌齊聚，晚上安靜，不過缺點是價格高。
  • ：年輕人最愛的時尚潮流聚集地，最新地標SHIBUYA SKY，房價相對便宜，但街道在東京算是比較髒亂。
  • ：飯店費用便宜，池袋站周邊也蠻好逛，是東京CP值高的住宿點
  • 東京迪士尼：暢遊日本迪士尼樂園、迪士尼海洋最盡興。

東京住宿預算怎麼抓？

東京物價高，一般在重要車站附近的飯店平日雙人房落在3,000~4,000元就算蠻平價，而且房間都小小，想要更寬敞或有溫泉等設施的東京飯店可能要預算要抓6,000元以上。

日本【東京住宿指南】淺草、上野、新宿、銀座等住宿區域優缺

想便宜可以往池袋、淺草找飯店，或者例如找距離新宿、銀座搭電車1~2站之外的飯店也會平價很多。像是在新宿站附近可能隨便一晚都要6,000元；但到2站外的高田馬場站旁就只要3,000左右。

THE GATE飯店雷門by HULIC

日本【東京住宿指南】淺草、上野、新宿、銀座等住宿區域優缺

日本【東京住宿指南】淺草、上野、新宿、銀座等住宿區域優缺

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.5
  • 交通：淺草站A4出口走路三分鐘
  • 參考價格：雙人房約5,200元起
  • 查詢空房：｜

這間THE GATE HOTEL雷門 by HULIC 是東京淺草很受歡迎的飯店，地點絕佳斜對面是淺草寺雷門大燈籠，一樓有超好買Ozeki超市。

房間乾淨舒服，空間平均來說比大多數東京飯店來得寬敞，部分房型能看到晴空塔，優點很多，是值得推薦的東京飯店唷～

✓圖文：【東京住宿】THE GATE HOTEL 雷門

MIMARU 東京淺草

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.4
  • 交通：銀座線淺草站1號出口2分鐘
  • 參考價格：四人家庭公寓約12,000元
  • 查詢空房：｜

是現在很夯的公寓式酒店，地點在銀座線淺草站1號出口旁，走到淺草寺只要幾百公尺。室內空間大，房內就有廚房可以煮東西吃，朋友出遊可以訂兩臥室的房型，有小孩則可以訂有上下鋪的。

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