東京住宿推薦住哪裡？

規劃東京住宿時，從方便性、機能性角度來說把飯店訂在JR山手線沿途的上野／淺草／新宿／澀谷／銀座／池袋等交通要點是最佳選擇，而且百貨公司、商店街集中購物覓食都輕鬆。要玩東京迪士尼，也推薦訂個1~2晚在迪士尼度假區中可以玩得更盡興。

東京住宿熱門區域優缺

東京住宿預算怎麼抓？

東京物價高，一般在重要車站附近的飯店平日雙人房落在3,000~4,000元就算蠻平價，而且房間都小小，想要更寬敞或有溫泉等設施的東京飯店可能要預算要抓6,000元以上。

想便宜可以往池袋、淺草找飯店，或者例如找距離新宿、銀座搭電車1~2站之外的飯店也會平價很多。像是在新宿站附近可能隨便一晚都要6,000元；但到2站外的高田馬場站旁就只要3,000左右。

THE GATE飯店雷門by HULIC

評價：綜合評分8.9；地點評分9.5

交通：淺草站A4出口走路三分鐘

參考價格：雙人房約5,200元起

查詢空房：｜

這間THE GATE HOTEL雷門 by HULIC 是東京淺草很受歡迎的飯店，地點絕佳斜對面是淺草寺雷門大燈籠，一樓有超好買Ozeki超市。

房間乾淨舒服，空間平均來說比大多數東京飯店來得寬敞，部分房型能看到晴空塔，優點很多，是值得推薦的東京飯店唷～

✓圖文：【東京住宿】THE GATE HOTEL 雷門

MIMARU 東京淺草

評價：綜合評分9.3；地點評分9.4

交通：銀座線淺草站1號出口2分鐘

參考價格：四人家庭公寓約12,000元

查詢空房：｜

是現在很夯的公寓式酒店，地點在銀座線淺草站1號出口旁，走到淺草寺只要幾百公尺。室內空間大，房內就有廚房可以煮東西吃，朋友出遊可以訂兩臥室的房型，有小孩則可以訂有上下鋪的。

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