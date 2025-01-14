有讀者來問東京親子住宿訂在哪裡好？請推薦東京親子友善飯店

這篇推薦3家東京適合親子入住飯店，以小孩不佔床可以免費同住、交通便利或是房內有小廚房等原則去推薦，都是曾經住過評價很高的東京親子住宿地點給大家參考。

美滿如家飯店東京上野NORTH

推薦重點：飯店新穎房間寬敞採光好，有小客廳、還有茶水間，衛浴乾濕分離，且房間裡就有廚房和各式餐具，非常適合家庭旅遊入住。還可以跟櫃檯借用圍棋，西洋棋、挫冰機等其他用品。雖然說離上野車站走路約10分鐘，稍微有點距離，但還是覺得很值得。

東急Stay新宿

評價：綜合評分8.9；地點評分9.4

交通：有付費停車場 距離 JR 新宿站步行約 8 分鐘

0至6歲兒童，不加床可免費與大人同住

有提供小廚房

有提供小廚房 參考價格：雙人房約 2,700元起

查詢空房：｜Booking訂房

推薦重點：東急Stay新宿離新宿三丁目地鐵站只要幾步路，距離JR新宿車站走路約8分鐘，整體生活機能非常好應有盡有。房間不會感覺太小，而且有洗衣機和微波爐，入住時會送一包小小的洗衣粉，要多住幾天的話真的是個好選擇。

東京灣大倉酒店

很有度假村般的氛圍！有迪士尼商店可逛，還有可以看迪士尼電影的休息室，海景房天氣好的時候，景色很壯觀，可以從客房的陽台上欣賞迪士尼度假區或東京灣的美景。推薦餐廳的自助早餐，送餐空間寬敞，種類很多，還可以現場製作漢堡包、煎蛋捲、飯糰。也可以預約利木津巴士前往成田和羽田兩大機場。

更多日本旅遊攻略

日本：日本必買藥妝、日本必買電器、日本百貨藥妝優惠券

大阪：東京自由行、東京景點、、東京必買、東京美食、東京迪士尼、迪士尼海洋

大阪：大阪自由行、大阪景點、大阪必買、大阪美食、大阪環球影城

京都：京都自由行、京都景點、京都住宿、京都必買、京都美食、京都賞櫻

沖繩：沖繩自由行、沖繩景點、沖繩住宿、沖繩必買、沖繩美食、沖繩租車、沖繩不自駕

名古屋：名古屋自由行、名古屋景點、名古屋租車

九州：九州自由行、福岡景點、福岡住宿

北海道：北海道自由行、北海道景點、北海道必買、北海道美食、北海道租車、札幌住宿

東北地區：東北自由行、青森住宿、銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券、大丸百貨折價券、札幌藥妝折價券、松本清折價券、日本GU優惠券、堂吉訶德優惠券