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日本【東京親子住宿】3家東京適合家庭親子飯店筆記

2025年菜外帶
2025-01-14 10:01:00 文字：marktrip
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marktrip

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有讀者來問東京親子住宿訂在哪裡好？請推薦東京親子友善飯店

這篇推薦3家東京適合親子入住飯店，以小孩不佔床可以免費同住、交通便利或是房內有小廚房等原則去推薦，都是曾經住過評價很高的東京親子住宿地點給大家參考。

日本【東京親子住宿】3家東京適合家庭親子飯店筆記

美滿如家飯店東京上野NORTH

日本【東京親子住宿】3家東京適合家庭親子飯店筆記 日本【東京親子住宿】3家東京適合家庭親子飯店筆記

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分7.8
  • 交通：JR上野站步行5分鐘
  • 0至6歲兒童，不加床可免費與大人同住
    有提供4人房、6人房、上下舖多人入住
  • 參考價格：四人房約 6,100元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

推薦重點：飯店新穎房間寬敞採光好，有小客廳、還有茶水間，衛浴乾濕分離，且房間裡就有廚房和各式餐具，非常適合家庭旅遊入住。還可以跟櫃檯借用圍棋，西洋棋、挫冰機等其他用品。雖然說離上野車站走路約10分鐘，稍微有點距離，但還是覺得很值得。

東急Stay新宿

日本【東京親子住宿】3家東京適合家庭親子飯店筆記

日本【東京親子住宿】3家東京適合家庭親子飯店筆記

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.4
  • 交通：有付費停車場 距離 JR 新宿站步行約 8 分鐘
  • 0至6歲兒童，不加床可免費與大人同住
    有提供小廚房
  • 參考價格：雙人房約  2,700元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

推薦重點：東急Stay新宿離新宿三丁目地鐵站只要幾步路，距離JR新宿車站走路約8分鐘，整體生活機能非常好應有盡有。房間不會感覺太小，而且有洗衣機和微波爐，入住時會送一包小小的洗衣粉，要多住幾天的話真的是個好選擇。

東京灣大倉酒店

日本【東京親子住宿】3家東京適合家庭親子飯店筆記

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分9.1
  • 親子：0至12歲兒童，不加床可免費與大人同住
  • 房型有提供3人房、4人房和多人入住
  • 參考價格：雙人房約 4,600元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

很有度假村般的氛圍！有迪士尼商店可逛，還有可以看迪士尼電影的休息室，海景房天氣好的時候，景色很壯觀，可以從客房的陽台上欣賞迪士尼度假區或東京灣的美景。推薦餐廳的自助早餐，送餐空間寬敞，種類很多，還可以現場製作漢堡包、煎蛋捲、飯糰。也可以預約利木津巴士前往成田和羽田兩大機場。

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